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Для ремонту енергосистеми потрібен перегляд тарифу на світло вже влітку – Держенергонагляд

Дарія Демяник
glavcom.ua
Для ремонту енергосистеми потрібен перегляд тарифу на світло вже влітку – Держенергонагляд
Раніше Національний банк України оголосив про те, що тариф поступово буде збільшуватися протягом наступних років
фото: depositphotos.com

Відновлення енергосистеми потребує міжнародної допомоги та перегляду тарифу на світло вже влітку, – Держенергонагляд

Щоб відновити пошкоджену внаслідок масованих обстрілів енергосистему потрібно залучити допомогу від міжнародних донорів та переглянути тариф на електроенергію для населення. Про це заявив голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян.

Він розповів, що завдані енергосистемі збитки дуже великі й за приблизними оцінками за останні півтора місяця вони перевищили $1 млрд. Чим їх покрити наразі достеменно невідомо.

«Одним лише тарифом на електроенергію чи міжнародною допомогою наразі не перекриваються ці збитки. Тобто тут, ймовірно, доведеться працювати по двох напрямках: по-перше, працювати з нашими закордонними партнерами з проханням збільшити міжнародну допомогу, можливо, із джерел заморожених активів РФ. А по-друге, все-таки звернутися до внутрішніх резервів, можливо, доведеться переглянути тариф на електроенергію», – сказав Слободян.

Очільник Держенергонагляду нагадав, що раніше Національний банк України оголосив про те, що тариф поступово буде збільшуватися протягом наступних років.

«Можливо, перший етап доцільно буде зробити вже влітку, тому що потрібен дійсно великий фінансовий ресурс для того, щоб відновити об'єкти електроенергетики», – наголосив він.

Раніше заступник міністра енергетики Микола Колісник заявляв, що завдяки минулорічному перегляду тарифу на електроенергію для побутових споживачів українська енергосистема отримала 3 ГВт потужностей.

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Теги: енергетика Національний банк тарифи електроенергія українці Україна населення

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