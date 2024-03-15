Банкова повідомила, коли запрацює кешбек за купівлю українських товарів

За словами Шурми, методика розрізняння локального товару від не локального вже розроблена і погоджена

Як зазначив заступник Єрмака, програма кешбеку вже розроблена на 100%, однак очікує погодження від міжнародних партнерів

Кабмін може ухвалити програму «українського кешбеку» до кінця березня. Про це на Kief Talks заявив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма, пише Forbes Ukraine.

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За словами Шурми, програма вже розроблена на 100%, але її ще потрібно погодити з міжнародними партнерами.

«Людина буде отримувати класичний кешбек за покупку локального товару. Цифру поки сказати не можу, але вона дуже достойна», – сказав він.

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Заступник голови Офісу президента додав, що методика, як відрізнити локальний товар від не локального теж вже розроблена і погоджена.

«Буде декілька умов: це має бути безготівкова оплата для того аби стимулювати прозорість», – зазначив Шурма.

Також продавець має бути платником на загальній системі оподаткування, «щоб це не були ухилянти, а стимулювати прозору роботу».

«Хтось може дискутувати про відсоток локалізації. Але будь-який товар на полиці, навіть якщо в Україні його лише упакували чи забрендували, то це вже 40% від роздрібної ціни. А якщо це сплата податків, то синергія для країни зрозуміла», – резюмував Шурма.

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Заступник Єрмака заявив, що держава також буде робити фокус на купівлю українського товару, але цей механізм ще у розробці.

Нагадаємо, українці зможуть отримати компенсацію частини оплати за товари та послуги, вироблені в країні. Програма кеш беку «Купуй українське» запрацює вже цього року. Про це заявив президент Володимир Зеленський на презентації платформи «Зроблено в Україні».

За словами глави України, відповідне доручення він дав уряду, наразі цю програму розробляють, і вона повинна запрацювати вже цьогоріч.

До слова, в Україні в разі додаткової мобілізації значно збільшиться кількість військовослужбовців і держава потребуватиме 300 млрд грн на їх забезпечення. Тому народна депутатка від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа запропонувала збільшити військовий збір та ввести податки на розкіш.