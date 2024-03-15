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Банкова повідомила, коли запрацює кешбек за купівлю українських товарів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Банкова повідомила, коли запрацює кешбек за купівлю українських товарів
За словами Шурми, методика розрізняння локального товару від не локального вже розроблена і погоджена
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Як зазначив заступник Єрмака, програма кешбеку вже розроблена на 100%, однак очікує погодження від міжнародних партнерів

Кабмін може ухвалити програму «українського кешбеку» до кінця березня. Про це на Kief Talks заявив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма, пише Forbes Ukraine.

За словами Шурми, програма вже розроблена на 100%, але її ще потрібно погодити з міжнародними партнерами.

«Людина буде отримувати класичний кешбек за покупку локального товару. Цифру поки сказати не можу, але вона дуже достойна», – сказав він.

Заступник голови Офісу президента додав, що методика, як відрізнити локальний товар від не локального теж вже розроблена і погоджена.

«Буде декілька умов: це має бути безготівкова оплата для того аби стимулювати прозорість», – зазначив Шурма.

Також продавець має бути платником на загальній системі оподаткування, «щоб це не були ухилянти, а стимулювати прозору роботу».

«Хтось може дискутувати про відсоток локалізації. Але будь-який товар на полиці, навіть якщо в Україні його лише упакували чи забрендували, то це вже 40% від роздрібної ціни. А якщо це сплата податків, то синергія для країни зрозуміла», – резюмував Шурма.

Заступник Єрмака заявив, що держава також буде робити фокус на купівлю українського товару, але цей механізм ще у розробці.

Нагадаємо, українці зможуть отримати компенсацію частини оплати за товари та послуги, вироблені в країні. Програма кеш беку «Купуй українське» запрацює вже цього року. Про це заявив президент Володимир Зеленський на презентації платформи «Зроблено в Україні».

За словами глави України, відповідне доручення він дав уряду, наразі цю програму розробляють, і вона повинна запрацювати вже цьогоріч.

До слова, в Україні в разі додаткової мобілізації значно збільшиться кількість військовослужбовців і держава потребуватиме 300 млрд грн на їх забезпечення. Тому народна депутатка від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа запропонувала збільшити військовий збір та ввести податки на розкіш.

Теги: Офіс президента ринок торгівля гроші

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