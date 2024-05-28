Ірландія закриває центри для розміщення біженців з України – Irish Times

Irish Times: Значна кількість центрів, де живуть українці, буде закрита

Нещодавні зміни до положення щодо тимчасового захисту українців спонукають Ірландію перейти до плану «раціоналізації». Про це пише газета Irish Times з посиланням на представника міністерства інтеграції.

Влада Ірландії має намір найближчими місяцями закрити «значну кількість» центрів розміщення біженців з України на тлі їхнього часткового звільнення після обмеження заходів підтримки українців у країні.

«Міністерство інтеграції підтвердило, що «значна кількість» центрів... закриється найближчими місяцями», – йдеться у статті.

У департаменті Міністерства інтеграції заявили, що біженці також поступово залишають державне житло, і це відбувається «щодня». Вони намагаються самостійно влаштуватися. У результаті тепер влада намагається «консолідувати та раціоналізувати «портфель розміщення біженців».

Внаслідок обмеження періоду надання житла для біженців, які прибули з України після 14 березня, центри розміщення частково звільняться, пише Irish Times.

«90-денна політика означає, що бенефіціари тимчасового захисту (BOTP), які прибули до Ірландії після 14 березня 2024 року, не будуть забезпечені довгостроковим житлом, і люди також щодня виїжджають з нашого житла, самостійно влаштовуючись», – сказав речник департаменту.

Як зазначає видання, приблизно 170 біженцям, які мешкали у готелі Lough Allen у Драмшанбо, дали лише два тижні, щоб залишити приміщення, яке має закритися наступної п’ятниці. У заяві про ситуацію в Друмшанбо департамент зазначив, що все житло, яке було передано ним, було «тимчасовим, оскільки контракти з приватними підрядниками закінчуються».

Не вказуючи жодних інших центрів, які, як очікується, закриються протягом літніх місяців, речник департаменту заявив наступне: «Очікується, що значна кількість контрактів закінчиться протягом наступних місяців, і департамент спробує запланувати переїзди на літні місяці, щоб мінімізувати зрив навчального року, якщо це можливо», – додав він.

Нагадаємо, у грудні 2023 року уряд Ірландії схвалив скорочення до 90 днів терміну, на який надається житло українським біженцям. До цього повідомлялося, що влада Ірландії заявляла про неможливість розміщувати біженців з України через брак житла.

Ірландія також розглядає можливість скорочення державної підтримки шукачів притулку та біженців, зокрема прибулих з України, з метою привести систему у відповідність до інших європейських країн. Про це з посиланням на заяву прем'єр-міністра Саймона Гарріса, пише агенція Reuters. Трохи більше ніж 100 тис. українців бігли до Ірландії з моменту вторгнення Росії у лютому 2022 року.