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Мінекономіки повідомило, на скільки зросла цьогоріч українська економіка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Мінекономіки повідомило, на скільки зросла цьогоріч українська економіка
Ключовими чинниками зростання економіки залишаються транспортна та будівельна галузі, переробка та внутрішня торгівля
фото з відкритих джерел

У листопаді темпи зростання економіки трохи уповільнилися

Протягом січня-листопада 2024 року внутрішній валовий продукт України продемонстрував зростання на 4% (плюс-мінус 0,5%), але у листопаді темпи сповільнилися до 0,9%. Про це повідомляє Міністерство економіки.

Рушіями зростання економіки у 2024 році стала транспортна та будівельна галузі, переробна промисловість, внутрішня торгівля і добувна промисловість, особливо газовидобування. Цьому сприяли державні програми підтримки бізнесу та стабільна робота морського коридору.

Перша віцепрем'єр-міністерка та міністерка економіки Юлія Свириденко також відзначила роль державних програм підтримки, таких як гранти для переробної промисловості, програма доступного кредитування «5-7-9%», програма «єОселя» і політика «Зроблено в Україні».

Також міністерство вказало на позитивний вплив збільшення закупівель продукції оборонно-промислового комплексу на розвиток машинобудування.

У жовтні зростання ВВП у річному вираженні становило 1,3%, тоді як у вересні було 3,8% завдяки ранньому збору пізніх культур.

Нагадаємо, українська економіка сповільнить зростання до 2% у 2025 році. Значні збитки від вторгнення Росії та масштабних перебоїв з електроенергією, ймовірно, сповільнять зростання з 5,3% минулого року до 3,2% цього року та 2% у 2025 році.

Як повідомлялося, група Світового банку перевела Україну в категорію країн з доходами вищими за середні, що пов'язано з економічним зростанням країни у 2023 році.

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Теги: Мінекономіки економіка Юлія Свириденко

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