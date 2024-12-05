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У Британії запрацює найбільша незалежна нафтогазова компанія

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Британії запрацює найбільша незалежна нафтогазова компанія
Енергія Shell і Equinor створять спільне підприємство у Британії
фото із відкритих джерел

Дві компанії створюють найбільшу незалежну нафтогазову компанію Британії

Дві міжнародні компанії, а саме  Equinor UK, дочірня компанія норвезької Equinor ASA, та Shell UK, «дочка» Shell об'єднають свої британські нафтогазові активи в рамках спільного підприємства. Таким чином вони створять найбільшого незалежного нафтогазового гравця Сполученого Королівства, пише Equinor.

Як повідомляється в пресрелізі, Equinor та Shell володітимуть новою компанією на паритетних засадах (по 50%). Завершити правочин планується до кінця 2025 року за умови отримання необхідних дозволів.

Спільне підприємство буде створено в Абердіні (Шотландія) для підтримки видобутку викопного палива та забезпечення безпеки енергопостачання у Великій Британії.

«Оскільки колись багатий на ресурси басейн Північного моря зараз переживає старіння, а видобуток природно знижується, об'єднання портфелів і досвіду дозволить продовжити економічне відновлення цього життєво важливого ресурсу Великої Британії», – наголошується в повідомленні.

Нова компанія буде більш гнучкою, цілеспрямованою, конкурентоспроможною за витратами і стратегічно вигідно позиціонованою для максимізації вартості об'єднаних портфелів на континентальному шельфі Великої Британії.

Спільне підприємство буде включати частки Equinor в родовищах Mariner, Rosebank і Buzzard, а також частки Shell в Shearwater, Penguins, Gannet, Nelson, Pierce, Jackdaw, Victory, Clair і Schiehallion. Низка ліцензій на розвідку також стане частиною угоди. Очікується, що у 2025 році СП видобуватиме понад 140 тис. барелів нафтового еквівалента за добу.

До слова, уряд Росії розглядає новий маршрут постачання газу до Китаю через Казахстан. Про це на міжнародному форумі «Росія та Китай – взаємовигідна співпраця» заявив віце-прем'єр РФ Олександр Новак

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Теги: нафта газ економіка бізнес басейн дочка Велика Британія Шотландія

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