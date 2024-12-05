У Британії запрацює найбільша незалежна нафтогазова компанія

Дві компанії створюють найбільшу незалежну нафтогазову компанію Британії

Дві міжнародні компанії, а саме Equinor UK, дочірня компанія норвезької Equinor ASA, та Shell UK, «дочка» Shell об'єднають свої британські нафтогазові активи в рамках спільного підприємства. Таким чином вони створять найбільшого незалежного нафтогазового гравця Сполученого Королівства, пише Equinor.

Як повідомляється в пресрелізі, Equinor та Shell володітимуть новою компанією на паритетних засадах (по 50%). Завершити правочин планується до кінця 2025 року за умови отримання необхідних дозволів.

Спільне підприємство буде створено в Абердіні (Шотландія) для підтримки видобутку викопного палива та забезпечення безпеки енергопостачання у Великій Британії.

«Оскільки колись багатий на ресурси басейн Північного моря зараз переживає старіння, а видобуток природно знижується, об'єднання портфелів і досвіду дозволить продовжити економічне відновлення цього життєво важливого ресурсу Великої Британії», – наголошується в повідомленні.

Нова компанія буде більш гнучкою, цілеспрямованою, конкурентоспроможною за витратами і стратегічно вигідно позиціонованою для максимізації вартості об'єднаних портфелів на континентальному шельфі Великої Британії.

Спільне підприємство буде включати частки Equinor в родовищах Mariner, Rosebank і Buzzard, а також частки Shell в Shearwater, Penguins, Gannet, Nelson, Pierce, Jackdaw, Victory, Clair і Schiehallion. Низка ліцензій на розвідку також стане частиною угоди. Очікується, що у 2025 році СП видобуватиме понад 140 тис. барелів нафтового еквівалента за добу.

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