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Індія відмовиться від імпортних сонячних панелей

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Індія відмовиться від імпортних сонячних панелей
Місцеві компанії планують нарощувати виробництво, але до кінця не має впевненості чи цього буде достатньо
фото із відкритих джерел

З 2026 року індійським компаніям із виробництва чистої енергії буде дозволено використовувати сонячні батареї виключно місцевого виробництва

Уряд Індії блокує надходження до країни іноземного обладнання для сонячних електростанцій. У Делі хочуть, щоб їх будували на вітчизняних потужностях, пише Reuters.

З червня 2026 року індійські компанії будуть зобов'язані використовувати панелі для сонячних електростанцій, виготовлені лише в Індії. Як повідомляє Reuters, влада вже вимагає використання панелі місцевого виробництва в державних проєктах.

До 2030 року потужність сонячних електростанцій у країні має збільшитися зі 156 ГВт до 500 ГВт. При цьому власне виробництво дозволяє випускати панелі потужністю 80 ГВт на рік.

«Потужність з виробництва осередків при цьому становить трохи більше 7 ГВт, причому компанії в основному покладаються на китайські елементи для виробництва панелей», – повідомляє Reuters.

Місцеві компанії планують нарощувати виробництво, але невідомо, чи його буде достатньо. «Тата Пауер» нещодавно ввела в експлуатацію завод з виробництва панелей потужністю 4,3 ГВт на півдні Індії. А «Реліанс Індастріз» планує ввести в експлуатацію першу чергу інтегрованого заводу з виробництва сонячних елементів та модулів потужністю 20 ГВт до кінця цього року в штаті Гуджарат.

До слова, Індія у вересні у 25 разів скоротила імпорт російських алмазів у порівнянні з вереснем минулого року. 

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Теги: економіка завод Індія альтернативна енергетика влада

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