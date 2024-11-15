Жовтень став рекордним для українського експорту

Загалом з початку року експорт товарів сягнув майже $34,6 млрд

У мінусі – лише дві галузі: експорт паливно-енергетичних товарів впав на 56%, деревини та целюлозно-паперових виробів – на 4%

У жовтні український експорт у грошовому еквіваленті став рекордним за увесь 2024 рік. Таку оптимістичну статистику надав «Главкому» голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Так, за місяць було експортовано товарів на більш ніж $3,8 млрд – на 18,7% більше порівняно з вереснем 2024 року. Суттєве зростання експорту у жовтні забезпечено завдяки збільшенню поставок аграрної продукції: її експорт зріс у жовтні за вартістю на 32,3%, а за вагою — на 33,8%. Фізичні обсяги експорту аграрної продукції досягли 10,9 млн тонн – на 26,2% більше, ніж у вересні цього року.

До основного торгівельного партнера України – Європейського Союзу – експорт товарів у жовтні склав $2,38 млрд (на 15,8% більше, ніж у вересні).

Загалом з початку року експорт товарів сягнув майже $34,6 млрд (у порівнянні за 10 місяців 2023 року – $29,8 млрд). За прогнозами Мінекономіки, цьогорічний експорт в грошовому еквіваленті перевищить торішні показники (у 2023 році – $36,2 млрд), тоді як фізичні обсяги за 10 місяців (110 млн тонн) вже перевершили торішні річні показники (100 млн тонн у 2023 році).

У 2024 році експорт мав позитивну динаміку порівняно з показниками січня-жовтня попереднього року по 9 з 11 груп класифікатора КВЗЕД – зокрема, по аграрній (+15%) та металургійній (+14%) продукції. Але лідером росту, як видно з вищенаведеної таблиці, стала група «Текстиль, текстильні вироби, взуття» – експорт цих товарів зріс на 79%.

Не підтримали загальний ріст лише паливно-енергетичні товари (експорт впав на 56%) та деревина та целюлозно-паперові вироби (-4%).