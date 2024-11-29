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Франції загрожує боргова криза, як було у Греції – Euronews

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Франції загрожує боргова криза, як було у Греції – Euronews
Політична криза у Франції може серйозно відбитись на економіці
фото із відкритих джерел

Глухий політичний кут у Франції викликає побоювання щодо можливого повторення фінансової кризи, як це було раніше у Греції

Французькі ринки різко відстають від своїх світових аналогів цього року на тлі політичних потрясінь. Ризик краху уряду створить додаткові проблеми для економіки єврозони і, отже, чинитиме тиск на євро. Аналогічна ситуація трапилась раніше і у Греції, пише Euronews.

Причиною песимізму ринку стала політична нестабільність. Прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє може бути під загрозою усунення від влади опозиційними партіями, якщо скористається конституційними інструментами для просування свого бюджетного плану. Як ліві партії, так і вкрай праве «Національне об'єднання» мають право висунути вотум недовіри та усунути уряд.

Політичні потрясіння у Франції

У червні президент Еммануель Макрон оголосив про проведення позачергових парламентських виборів, за результатами яких було сформовано уряд меншості. Його очолив Мішель Барньє. Консервативний ветеран французької політики представив свій бюджетний план, спрямований на зниження рівня державного боргу за рахунок значного скорочення видатків та підвищення податків. Проте законопроєкт зіткнувся із жорсткою опозицією з боку лівих альянсів та ультраправого «Національного об'єднання» Марін Ле Пен.

Цей політичний глухий кут викликає побоювання щодо можливого повторення фінансової кризи в дусі Греції, оскільки дефіцит держбюджету Франції, за прогнозами, досягне цього року 6,1% від ВВП – що більш ніж у два рази вище за ліміт, установлений Європейським Союзом. Згідно з прогнозами Єврокомісії, ставлення боргу Франції до ВВП у 2024 році досягне 112,4%, що є другим показником у ЄС. План уряду щодо його зниження на 5,1% наступного року багато хто вважає недосяжним.

У травні агентство S&P Global Ratings знизило кредитний рейтинг Франції з АА до АА-, прогнозуючи дефіцит на рівні 3% ВВП до 2027 року.

Побоювання з приводу політичної та фінансової стабільності Франції призвели до того, що спред між прибутковістю німецьких та французьких державних облігацій – ключовий показник настрою ринку щодо ризиків – досяг 86 базисних пунктів, найвищого рівня з липня 2012 року.

Євро може зіткнутися з подальшим тиском

Політична невизначеність у Франції, а також криза автомобільної промисловості в Німеччині та тарифна загроза Трампа посилили похмурі економічні перспективи єврозони. Це, ймовірно, призведе до подальшого зниження курсу євро по відношенню до інших валют групи G-10, особливо до долара США. Зараз пара EUR/USD торгується на рівні 1,05 долара за євро, залишаючись на річному мінімумі.

Раніше стало відомо, Франція перебуває на межі політичної кризи, оскільки уряд меншості під керівництвом прем’єр-міністра Мішеля Барньє ризикує втратити довіру парламенту. Так само відставку президента Франції Еммануеля Макрона підтримують 63% громадян країни. Це випливає з  опитування компанії Elabe

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Теги: економіка Греція Франція криза

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