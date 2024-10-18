Світовий банк заявив про сповільнення росту економіки України в наступному році

Зростання економіки в усьому регіоні Європи цього року сповільниться до 3,3%

Світовий банк прогнозує, що державний борг України перевищить 50% ВВП

Українська економіка сповільнить зростання до 2% у 2025 році. Про це йдеться в прогнозі Світового банку.

«В Україні значні збитки від вторгнення Росії та масштабних перебоїв з електроенергією, ймовірно, сповільнять зростання з 5,3% минулого року до 3,2% цього року та 2% у 2025 році», – йдеться у висновках.

Установа прогнозує, що в Росії внаслідок більш жорсткої монетарної політики та «дедалі сильніших обмежень щодо виробничих потужностей і трудових ресурсів» очікується сповільнення зростання з 3,6% у 2023 році до 3,2% цього року та 1,6% – наступного.

За оцінкою Світового банку, у більшості країн Центральної Європи, Західних Балкан, Вірменії та Україні цього року державний борг перевищить 50% ВВП.

«Наразі Світовий банк підтримує зусилля України щодо консолідації мережі систем вищої освіти, надаючи початкове фінансування у формі пакетів підтримки злиття. До цих пакетів входять лабораторії для викладання, дослідження та/або навчання, обладнання для лабораторій, засоби підтримки навчання та інші навчальні простори, сучасна цифрова інфраструктура для підтримки дистанційного навчання, та дрібний ремонт чи реконструкція», – йдеться в звіті.

Загалом установа прогнозує, що зростання економіки в усьому регіоні Європи та Центральної Азії у 2024-му сповільниться до 3,3% з 3,5% у 2023 році, а наступного року темпи зростання впадуть до 2,6%.

Нагадаємо, рада директорів Світового банку затвердила цього тижня створення спеціального фінансового траст-фонду для України обсягом щонайменше $10 млрд.

Як повідомлялося, група Світового банку перевела Україну в категорію країн з доходами вищими за середні, що пов'язано з економічним зростанням країни у 2023 році.

До слова, згідно з даними Інституту міжнародних фінансів, сумарний світовий борг у травні цього року становив $315 трлн.