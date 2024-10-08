Головна Думки вголос Дмитро Наталуха
search button user button menu button
Дмитро Наталуха Народний депутат України

Українська економіка знекровлюється. І ось чому

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кожна корупція зачинається з умовами, які дозволяють зловживання
фото: depositphotos.com

Постає риторичне питання: чи краще створювати прозорі інструменти, або й далі ігнорувати проблему, дозволяючи наживатися злочинцям?

Всі вихідні телефон був червоний від дзвінків журналістів, які просили прокоментувати затримання у МСЕКах по Україні. Просять і досі, бо обсяги корупції вражають – 6 мільйонів доларів на Хмельниччині, 1 мільйон на Харківщині.

При цьому ми постійно чуємо, що у країні немає грошей. Однак, суть проблеми тут не тільки і не стільки у підкупі медиків та чиновників. Бо кожна корупція зачинається з умовами, які дозволяють зловживання.

Обшуки СБУ і ДБР доводять те, про що вже неодноразово було сказано – що так зване «тіньове бронювання» існує, і працює воно напрочуд успішно і вкрай масштабно.

І саме ті, хто цим займається, і є першими ж противниками прозорого і зрозумілого економічного бронювання, на основі принципу «воюй або працюй». Введення та реалізація принципу «воюй або працюй» – це створення умов, які мінімізують можливості для зловживань через прості й прозорі правила.

Будь-яка система, залежна від рішень чиновників, призводить до затримок, вибірковості й підкупу. Відверто кажучи, наявні механізми несуть більше ризиків, ніж користі для економіки.

Це також стосується і рівних можливостей. Наприклад, на Харківщині зловмисники брали по 12 тисяч доларів за зняття з обліку будь-кого, тоді як реально працюючі підприємства, які працюють на потреби Сил Оборони можуть безкінечно довго чекати на статус «стратегічних», поки їхніх критично важливих спеціалістів мобілізують, що часто призводить до паралічу роботи таких підприємств і, як наслідок – до зривів постачання війську.

Врешті-решт, гроші з «тіньового бронювання» йдуть не на оборонні витрати, а у шухляди і під матрац хабарникам, які потім «інвестують» їх в економіки інших країн, таких як Австрія, Туреччина чи Іспанія.

Тим часом українська економіка знекровлюється. Щоб було зрозуміло масштаби і контекст – суми знайдених на минулому тижні хабарів вистачило б, щоб купити 15 тисяч FPV-дронів для ЗСУ.

Однак суспільство продовжує дискутувати не про необхідність прозорого економічного бронювання, а про ризиковані умови, які шкодять економіці й демотивують суспільство.

Постає риторичне питання: чи краще створювати прозорі інструменти, або й далі ігнорувати проблему, дозволяючи наживатися злочинцям?

Тим, хто радить «правоохоронцям краще працювати» або «менше красти» можу наперед зазначити, що ви просто не усвідомлюєте масштаби проблеми і її витоки. Витоки – у тому, про що я написав від початку: кожна корупція зачинається з умовами, які дозволяють зловживання.

І саме ці умови треба змінити. Кожного разу, коли ви підтримуєте економічне бронювання, десь плаче один корупціонер.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна корупція економіка гроші Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський під час візиту до Сполучених Штатів: на заводі з виробництва боєприпасів
«Україна знайшла підходящого посередника». Світова преса аналізує План перемоги Зеленського Тема тижня
25 вересня, 13:48
Керівниця Нацагентства з держслужби прокоментувала зарплату чиновників
Чому у деяких чиновників падають зарплати? Пояснення голови Нацагентства з держслужби
11 вересня, 17:27
Україна може отримати дозвіл для ЗСУ бити вглиб Росії
Коли США можуть дозволити ЗСУ бити вглиб Росії: ЗМІ назвали строки
11 вересня, 06:41
Військовослужбовець заплатить 20 тис. грн за проведення судових експертиз зброї та боєприпасів
Військовий, кавалер «Золотого хреста» сідає в тюрму
19 вересня, 08:06
Наслідки авіаудіарів по Запоріжжю
Росіяни вперше атакували Запоріжжя КАБами
23 вересня, 18:28
Ярослав Мельник поділився своїм військовим досвідом
Герой України розповів, чому обрав «Бук» замість Patriot
24 вересня, 21:38
Захисник України Мілан Марчак загинув під Бахмутом 26 березня 2023 року
Загинув у бою під Бахмутом. Згадаймо Мілана Романчака
28 вересня, 09:00
Ворог атакує на багатьох ділянках фронту
Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2024 року
28 вересня, 00:00
Єгор Чернєв прокоментував дозвіл Україні щодо далекобійної зброї
Коли США дозволять Україні удари вглиб Росії? Прогноз нардепа
29 вересня, 12:06

Дмитро Наталуха

Українська економіка знекровлюється. І ось чому
Українська економіка знекровлюється. І ось чому
Економічне бронювання. Питання і відповіді без емоцій
Економічне бронювання. Питання і відповіді без емоцій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 жовтня: ситуація на фронті
28K
СБУ відкрила кримінальне провадження проти режисерки фільму «Росіяни на війні»
23K
Справа глави хмельницького МСЕК. Захист чиновниці зробив заяву щодо розміру застави
14K
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Російський план закінчення війни в Україні: Лавров оголосив цілий список вимог
8268
Поліція затримала чоловіка, який на Хрещатику паплюжив загиблих військовослужбовців

Новини

Росіяни заявили про збиття 16 безпілотників над Білгородщиною та Чорним морем 
Сьогодні, 10:06
Вхід росіян в Торецьк, натяки про перемовини з РФ та ядерні залякування КНДР: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 06:00
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Міжнародний день лікаря: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 10:44
Вибухи у Харкові та пожежа в Криму: головне за ніч
Вчора, 06:45

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua