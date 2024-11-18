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Вступ до ЄС відкриває значні можливості, але мають бути враховані українські інтереси – Метінвест

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Вступ до ЄС відкриває значні можливості, але мають бути враховані українські інтереси – Метінвест

Вступаючи до ЄС, Україна має дбати передусім про свої інтереси – Метінвест

Українська економіка постраждала від війни, але все ще може перетворитися на одну з найпотужніших в Європі. Для цього, передусім, потрібно дбати про свої інтереси, збудувати прозору податкову систему, та відбудувати інфраструктуру, щоб стимулювати повернення наших громадян з-за кордону. Про це розповів керівник офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз на конференції «Діалоги про майбутнє», яку провело видання NV.

Він розповів, що від початку повномасштабної війни Метінвест втратив 50% бізнесу. І якщо до війни компанія щороку інвестувала в розвиток підприємств понад 1 млрд доларів, то зараз – близько 300 мільйонів доларів. «Зараз у нас режим виживання. І ми не можемо планувати на перспективу 5-7 років, як це робили завжди», – сказав Олександр Водовіз.

На думку керівника офісу генерального директора Метінвесту, щоб інвестиції прийшли в Україну, крім очевидних чинників, як-от закінчення війни, потрібно також забезпечити розвиток демократичних інституцій, прозору судову систему та захист інвестицій. Крім того, необхідно відстоювати свої інтересі на шляху вступу до ЄС.

«Зараз можливість №1 для нас – це вступ до Євросоюзу. Але наші переговорники вважають, що ми маємо ухвалити всі директиви, які дає ЄС. Це помилкова позиція, адже наша економіка постраждала від війни, і нам точно треба виторговувати якісь преференції. Нам точно потрібно проваджувати реформи, але натомість – просити на них кошти, як це робили всі країни, що вступали до Євросоюзу. Тому маємо велике прохання й до уряду, й до переговорних команд – звернути на це увагу. Залучення коштів у межах вступу до ЄС – це та найбільша ніша, частиною якої ми хочемо стати. І бізнес готовий цьому сприяти», – наголосив він.

Також Водовіз відзначив, що одна із найгостріших проблем бізнесу – це брак персоналу через тотальний виїзд українців за кордон: близько 8 мільйонів людей, переважно спеціалістів середньої ланки, виїхали з України, і їх необхідно повернути – вигравши конкуренцію у європейців.

«Але щоб були стимули повернутися, тут має бути інфраструктура. І ми цю інфраструктуру будемо будувати в містах нашої присутності. Люди повертатимуться, якщо діти зможуть ходити до нормальної школи, якщо є парк у місті, якщо безпечно, якщо є нормальне житло. Ми цими речами точно будемо займатися», – сказав він.

Наостанок він також підкреслив, що для інвестицій вкрай необхідна стабільна податкова система, яка дає змогу бізнесу планувати роботу, і не передбачає постійних змін.

«Я розумію, що 51% нашого бюджету фінансують донори, а коли кишені пусті, уряду нічого не лишається, як підвищувати податки. Але ще в жодній країні світу підвищення податків не призвело до наповнення бюджету. Ми закриємо діру лише на кілька місяців. А далі сплачуватиме податки білий бізнес, а інші компанії переходитимуть у тінь або закриватимуться. І це не вихід з ситуації. Тому нам треба звернути увагу на наше податкове законодавство. Ще ніхто не залучив інвестицій у країну підвищенням податків. Навіть в умовах війни», – наголосив він.

Нагадаємо, у 2024 році компанія Метінвест Ріната Ахметова, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, збільшила відрахування податків на 38% — до 15,2 млрд грн. Також компанія посіла перше місце у рейтингу найбільших приватних бізнесів України, з виторгом 270,5 млрд грн у 2023 році.

Теги: економіка податки інвестиції бізнес інфраструктура

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