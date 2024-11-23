Уряд обмежив термін дії деяких відстрочок від мобілізації

Відстрочки, видані Мінекономіки і через Дію, втрачають чинність 28 лютого 2025 року.

Постанова набирає чинності з 1 грудня 2024 року, проте деякі її пункти стають чинними з дня опублікування

Кабінет міністрів опублікував новий порядок бронювання від мобілізації. Згідно з ним відстрочки, видані Мінекономіки і через «Дію», втрачають чинність 28 лютого 2025 року. Про це йдеться у постанові Кабміну №1332.

Уряд встановив, що відстрочки, надані рішеннями Міністерства економіки, є чинними протягом строку, на який вони надані, але не пізніше ніж до 28 лютого 2025 року. Те саме стосується відстрочок, які були надані засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг («Дія»).

Після цього терміну відстрочки будуть анульовані. Мінекономіки має надіслати рішення про анулювання відстрочки органам державної влади, а також Міністерству цифрової трансформації та Міністерству оборони.

Уряд також уточнив умови анулювання, зокрема, йдеться про звільнення працівника, закриття критично важливого підприємства чи закінчення строку призначення.

Анулювання відстрочок відбувається у разі:

закінчення строку їх дії;

завершення підприємством виконання завдань для ЗСУ;

втрати підприємством статусу критично важливого;

ліквідації органу, підприємства чи установи;

звільнення військовозобов’язаного (крім переведення на іншу посаду в межах одного підприємства);

призупинення трудового договору військовозобов’язаного;

невиконання оператором протимінної діяльності робіт з розмінування протягом 6 місяців.

Постанова набирає чинності з 1 грудня 2024 року, проте деякі її пункти стають чинними з дня публікації документа.

Нагадаємо, Міністерство оборони планує відмовитися від примусового залучення громадян на військову службу та впроваджувати нові механізми.

Раніше стало відомо, що Україна планує мобілізувати 160 тис. осіб у період з листопада до лютого. Однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 тис. осіб.

Як повідомлялося, за останні два місяці 98% повісток отримали громадяни, які не платять податки й ніде не зареєстровані як такі, що працюють.

До слова, міністр оборони України Рустем Умєров заявив про необхідність продовження мобілізації в Україні у 2025 році.