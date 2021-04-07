  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Міненерго підтримало проєкт закону про правила прозорості на енергоринку REMIT

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Проєкт закону про запровадження в Україні регламенту REMIT № 4503 зареєстрований народним депутатом Людмилою Буймістер в грудні 2020 року - Міненерго підтримало проєкт закону про правила прозорості на енергоринку REMIT
    Проєкт закону про запровадження в Україні регламенту REMIT № 4503 зареєстрований народним депутатом Людмилою Буймістер в грудні 2020 року

    «Положення проєкту закону сприятимуть зростанню конкуренції та підвищенню ліквідності на оптових енергетичних ринках», – зазначили в Міненерго

    Міністерство енергетики підтримало прийняття законопроекту №4503 авторства Людмили Буймістер («Слуга народу») про імплементацію положень законодавства Європейського союзу про доброчесність, прозорість та запобігання спотворенню конкуренції на оптових ринках (запровадження регламенту REMIT).

    Про це йдеться в листі Міненерго за підписом в.о. міністра Юрія Вітренка.

    «Міненерго підтримує проект закону з наступних причин: його прийняття покращить існуюче законодавче та регуляторне середовище енергетичного сектору шляхом його гармонізації з нормативно-правовою базою та найкращими пракритами ЄС; забезпечить виконання міжнародних зобов’язань України в рамках договору про заснування Енергетичного співтовариства та виконання плану заходів з виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС», – йдеться в листі.

    Також Міненерго вказало, що прийняття проекту закону посилить відповідальність з маніпуляції на ринку електроенергії і природного газу, надасть ефективний механізм розслідування таких зловживань.

    «Положення проекту закону сприятимуть зростанню конкуренції та підвищенню ліквідності на оптових енергетичних ринках», – зазначили в Міненерго.

    Міністерство надало також пропозиції для вдосконалення проекту закону, зокрема щодо врегулювання положень про професійну таємницю та механізму розкриття інсайдерської інформації.

    Нагадаємо, проєкт закону про запровадження в Україні регламенту REMIT № 4503 зареєстрований народним депутатом Людмилою Буймістер в грудні 2020 року.

    Наприкінці березня 2021 року законопроект був схвалений комітетом Ради з питань євроінтеграції, а також підтриманий Секретаріатом Енергетичного співтовариства, Європейською федерацією енергетичних трейдерів (EFET), Американською торгівельною палатою та Європейською бізнес-асоціацією.

    Джерело: РБК-Україна

    Теги: ЄС Верховна Рада Міненерго
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies