Міненерго підтримало проєкт закону про правила прозорості на енергоринку REMIT

Проєкт закону про запровадження в Україні регламенту REMIT № 4503 зареєстрований народним депутатом Людмилою Буймістер в грудні 2020 року

«Положення проєкту закону сприятимуть зростанню конкуренції та підвищенню ліквідності на оптових енергетичних ринках», – зазначили в Міненерго

Міністерство енергетики підтримало прийняття законопроекту №4503 авторства Людмили Буймістер («Слуга народу») про імплементацію положень законодавства Європейського союзу про доброчесність, прозорість та запобігання спотворенню конкуренції на оптових ринках (запровадження регламенту REMIT).

Про це йдеться в листі Міненерго за підписом в.о. міністра Юрія Вітренка.

«Міненерго підтримує проект закону з наступних причин: його прийняття покращить існуюче законодавче та регуляторне середовище енергетичного сектору шляхом його гармонізації з нормативно-правовою базою та найкращими пракритами ЄС; забезпечить виконання міжнародних зобов’язань України в рамках договору про заснування Енергетичного співтовариства та виконання плану заходів з виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС», – йдеться в листі.

Також Міненерго вказало, що прийняття проекту закону посилить відповідальність з маніпуляції на ринку електроенергії і природного газу, надасть ефективний механізм розслідування таких зловживань.

«Положення проекту закону сприятимуть зростанню конкуренції та підвищенню ліквідності на оптових енергетичних ринках», – зазначили в Міненерго.

Міністерство надало також пропозиції для вдосконалення проекту закону, зокрема щодо врегулювання положень про професійну таємницю та механізму розкриття інсайдерської інформації.

Нагадаємо, проєкт закону про запровадження в Україні регламенту REMIT № 4503 зареєстрований народним депутатом Людмилою Буймістер в грудні 2020 року.

Наприкінці березня 2021 року законопроект був схвалений комітетом Ради з питань євроінтеграції, а також підтриманий Секретаріатом Енергетичного співтовариства, Європейською федерацією енергетичних трейдерів (EFET), Американською торгівельною палатою та Європейською бізнес-асоціацією.

Джерело: РБК-Україна