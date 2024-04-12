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Зростання світового ВВП зупиниться? Міжнародний валютний фонд налякав прогнозом

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Зростання світового ВВП зупиниться? Міжнародний валютний фонд налякав прогнозом
Світовий ВВП показує не найкращі результати
фото із відкритих джерел

Темпи зростання світового ВВП можуть скоро впасти нижче за середній історичний рівень

Зростання світової економіки до 2030-го може сповільнитись до 2,8% на рік, йдеться в останньому прогнозі Міжнародного валютного фонду (МВФ).

«Світова економіка стикається з реальністю. Темпи її зростання неухильно уповільнювалися після фінансової кризи 2008-2009 років. Без політичного втручання та використання нових технологій вищі темпи зростання ВВП навряд чи повернуться», – кажуть аналітики.

Розігнати зростання світового ВВП можна за допомогою різних заходів: від покращення розподілу робочої сили та капіталу між фірмами до вирішення проблеми нестачі робочої сили, спричиненої старінням населення у найбільших економіках, зазначили у МВФ.

До цього аналітики міжнародного агентства Fitch знизили прогноз щодо довгострокового кредитного рейтингу Китаю в іноземній валюті зі «стабільного» до «негативного» через ризики економіки на тлі кризи на місцевому ринку нерухомості.

До слова, 26 березня Україна отримала від Міжнародного валютного фонду $880 млн. Це третій транш фінансової підтримки. 

Нагадаємо, 22 березня виконавча рада МВФ провела засідання щодо третього перегляду Програми розширеного фінансування (EFF) для України та схвалила виділення наступного траншу за програмою у розмірі $880 мільйонів. Представник МВФ підкреслив, що українська сторона виконала всі кількісні критерії ефективності та контрольні показники, визначені в межах перегляду, крім одного.

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Теги: МВФ населення економіка політика Україна гроші фінанси фінансування

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