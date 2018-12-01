Мінфін оприлюднив дані всіх місцевих бюджетів



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В Україні запрацював державний веб-портал для моніторингу за розподілом коштів

Інформація по всіх місцевих бюджетах України відтепер розміщена у відкритому доступі. Про це повідомляє розробник порталу ДП «Відкриті публічні фінанси» у Facebook.

«На державному порталі Open Budget Міністерства фінансів України ми оприлюднили інформацію по всіх місцевих бюджетах України», - повідомляє установа.

На сайті можна вибрати населений пункт та досліджувати, як формується його бюджет: скільки у ньому власних надходжень, а скільки дотується державою та іншими місцевими бюджетами.

Що це означає?

Тепер громадяни зможуть контролювати використання бюджетних коштів як на рівні своєї області, так і на рівні села/селища.

Всього відкриті дані 9603 місцевих бюджетів, інформація оновлюється щомісяця.

На порталі представлена інформація про доходи та витрати кожного окремого місцевого бюджету.

Тепер кожен зможе дізнатися, як формується бюджет населеного пункту: скільки в ньому власних надходжень, а скільки дотується державою та іншими місцевими бюджетами.

Можна перевіряти витрати — куди і на що місцева влада спрямовує фінансовий ресурс.

ДП «Відкриті публічні фінанси» — команда розробників IT-проектів для держсектора. Держпідприємство створено для забезпечення ефективного супроводу проектів, що стосуються відкритих публічних фінансів, реалізації концепції створення ІІАС «Прозорий бюджет», а також для впровадження всіх інших проектів в сфері відкритих даних — державних реєстрів та порталів.