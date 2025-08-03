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Міністр економіки повідомив, за яких умов Україна отримає €1,1 млрд від ЄС

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Міністр економіки повідомив, за яких умов Україна отримає €1,1 млрд від ЄС
Соболев: Суми грошей, які ми маємо отримати в поточному і наступному році, не повинні змінитися
фото: facebook.com/oleksii.sobolev

Україна затримала виконання індикаторів плану заходів у рамках програми Ukraine Facility за перший і другий квартали 2025 року

Близько €1,1 млрд з недонарахованих Україні €1,5 млрд четвертого траншу допомоги за програмою Ukraine Facility надійдуть в Україну в кінці жовтня – листопаді у разі виконання українською стороною двох з трьох наразі невиконаних індикаторів програми за перший квартал 2025 року. Про це заявив міністр економіки Олексій Соболєв, повідомляє «Главком».

Як відомо, Україна має намір повернутися до виконання програми реформ ЄС після того, як недотримання строків змусило Європейський Союз скоротити обсяг фінансових виплат.

Олексій Соболев пояснив, чому Україна затримала виконання індикаторів плану заходів у рамках програми Ukraine Facility за перший і другий квартали 2025 року, і які саме ці індикатори.

За перший квартал 2025 року Україна не виконала вчасно три з 16 запланованих індикаторів. З трьох невиконаних реформ одна стосується децентралізації влади, інша – ухвалення закону про реформу АРМА, а третя – відбору суддів до Вищого антикорупційного суду.

Що стосується ухвалення закону про реформування АРМА, – цей індикатор уже виконано, нагадав міністр. Тож Україна може розраховувати на отримання коштів від ЄС за виконання цього індикатора.

«Так само ми плануємо з народними депутатами на наступну сесію ухвалення закону про децентралізацію, і я думаю, що вони все вчасно проголосують. Тож буде виконано два з трьох раніше невиконаних індикаторів за перший квартал 2025 року», – запевняє Олексій Соболев. Відповідно, за виконання цього індикатора Україна також може розраховувати на отримання €550-560 млн від ЄС.

Що стосується проблемних індикаторів плану на другий квартал, то це переважно закони, розгляд яких заплановано на наступну сесію. Це, зокрема, закон про цифровізацію виконавчого впровадження, про доброчесність суддів, а також про професійну освіту. 

«Суми грошей, які ми маємо отримати в поточному і наступному році, не повинні змінитися. Ми плануємо, що виконаємо в 2025 році всі індикатори в рамках плану заходів програми Ukraine Facility, і отримаємо заплановані на цей рік 12,5 млрд євро», – резюмував Олексій Соболев.

Кількість показників, які Україна має виконати, зросла цього року з 36 до 51, додав міністр, зазначивши, що ухвалення певних законів у парламенті є складним завданням. Україна хоче переглянути деякі вимоги, відклавши одні й пришвидшивши інші. У разі схвалення змін Єврокомісією, вони дозволять Україні виконати програму повністю та без порушення строків.

Нагадаємо, Україна може зіткнутися зі значно більшим дефіцитом фінансування. Причинами цьому є посилення бойових дій, зростання оборонних витрат та невиконання зобов’язань перед міжнародними кредиторами щодо реформ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначають аналітики, Україні потрібно буде від $39 до $58 млрд зовнішньої допомоги наступного року. Водночас із необхідних $65 млрд на 2026–2027 роки підтверджено поки лише третину. Переговори з донорами ускладнюються на тлі зупинки антикорупційних реформ, через що Україна не отримала повний обсяг допомоги в межах програми Ukraine Facility.

До слова, після внесення змін до бюджету, які передбачають додаткові 412,4 млрд грн на сектор національної безпеки та оборони, загальний фінансовий ресурс на оборону України становитиме 2,6 трлн грн. Це дорівнює 31,1% від прогнозованого ВВП країни на поточний рік.

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Теги: фінансування Європейський союз гроші

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