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Євросоюз повідомив, чи планує заморожувати фінансування Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Євросоюз повідомив, чи планує заморожувати фінансування Україні
Речник Єврокомісії зробив заяву про фінансування України
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Речник Єврокомісії підкреслив важливість збереження незалежності антикорупційних органів

Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє заявив, що Європейський Союз не має наміру призупиняти фінансування для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

Водночас Мерсьє підкреслив важливість збереження незалежності антикорупційних органів. «Щодо останніх подій ми чітко окреслили нашу позицію. Можу підтвердити, що немає жодних планів щодо заморожування фінансування з боку ЄС», – сказав він.

За словами речника, нині головне – гарантувати, щоб антикорупційні інституції в Україні залишалися незалежними, а також щоб держава продовжувала впроваджувати реформи для зміцнення верховенства права.

Нагадаємо, 31 липня Верховна Рада проголосувала за основу та в цілому за законопроєкт №13533 про незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він повертає старі норми, які прибрали минулим голосуванням, а також запроваджує перевірки на поліграфі для посадовців правоохоронних органів, які володіють державною таємницею. 

Зокрема, президент України Володимир Зеленський вже підписав законопроєкт №13533 про незалежність НАБУ і САП.

До слова, на думку Єврокомісії, закон, ухвалений сьогодні Верховною Радою, відновлює основні гарантії незалежності НАБУ та САП, але виклики залишаються.

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Теги: Єврокомісія фінансування Європейський союз

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