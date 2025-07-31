Євросоюз повідомив, чи планує заморожувати фінансування Україні

Речник Єврокомісії підкреслив важливість збереження незалежності антикорупційних органів

Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє заявив, що Європейський Союз не має наміру призупиняти фінансування для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

Водночас Мерсьє підкреслив важливість збереження незалежності антикорупційних органів. «Щодо останніх подій ми чітко окреслили нашу позицію. Можу підтвердити, що немає жодних планів щодо заморожування фінансування з боку ЄС», – сказав він.

За словами речника, нині головне – гарантувати, щоб антикорупційні інституції в Україні залишалися незалежними, а також щоб держава продовжувала впроваджувати реформи для зміцнення верховенства права.

Нагадаємо, 31 липня Верховна Рада проголосувала за основу та в цілому за законопроєкт №13533 про незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він повертає старі норми, які прибрали минулим голосуванням, а також запроваджує перевірки на поліграфі для посадовців правоохоронних органів, які володіють державною таємницею.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський вже підписав законопроєкт №13533 про незалежність НАБУ і САП.

До слова, на думку Єврокомісії, закон, ухвалений сьогодні Верховною Радою, відновлює основні гарантії незалежності НАБУ та САП, але виклики залишаються.