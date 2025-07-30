Відбудова Бородянки: поліція розслідує ймовірну розтрату 16 млн грн

Розслідувачі проаналізували кошторис будівництва на вул. Центральній, 353 у Бородянці і виявили потенційну переплату понад 7 млн грн

У травні цього року слідчі Нацполу Києва відкрили провадження за ч. 4 ст. 191 КК України – розтрата або привласнення майна в особливо великих розмірах. За даними слідства, посадовці Служби відновлення у Київській області разом із представниками підконтрольних компаній привласнили бюджетні кошти, передбачені на відбудову кількох об’єктів в цьому селищі. А Голосіївський райсуд Києва нещодавно дав дозвіл на обшук в офісі Служби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Наші гроші».

Капітальні ремонти, що лягли в основу справи

Повідомляється, що на початку 2024 року Служба відновлення у Київській області за результатом торгів замовила капітальні ремонти трьох об’єктів на майже 66 млн грн, зокрема по вул. Центральна, 321, вул. Центральна, 334-А та вул. Центральна, 365-Б.

Служба відновлення у Київській області за результатом торгів замовила капітальні ремонти трьох об’єктів на майже 66 млн грн фото: «Наші гроші»

За даними журналістського розслідування, усі контракти отримало товариство з обмеженою відповідальністю «БК «Еліт». Протягом 2024 року до всіх трьох угод неодноразово вносили зміни. Міняли: строки виконання, кошториси, договірні ціни, уточнювали умови отримання передплати (30%), вводили штраф – 0,01% за кожен день прострочення повернення невикористаного авансу.

«В підсумку усі три договори з підрядником розірвали у лютому 2025 року. Фактична сплата за договорами склала 16,96 млн грн. За даними слідства понад 16 млн грн – авансові платежі», – йдеться у розслідуванні

Заступник начальника Служби відновлення Віталій Чернюх підписав додаткові угоди про розірвання «за згодою сторін». За версією слідства – «без підписання будь-яких актів виконаних робіт та актів прийому-передачі ремонтних робіт….питання повернення авансових платежів, які були перераховані на рахунки ТОВ «БК «Еліт» за вказаними договорами не узгоджувалось». У результат, за версією слідства, відбулося «безпідставне витрачання та привласнення бюджетних коштів».

Куди ділися гроші

З даних наведених в ухвалі суду виходить, що після отримання авансів ТОВ «БК «Еліт» перерахувало частину коштів на рахунки:

ТОВ «Будівельна компанія «Динаміка» – за будівельні роботи та матеріали;

ФОП Ночвін А.Ю. – за підрядні роботи та безповоротну фінансову допомогу в розмірі 5,7 млн грн, з яких 4,4 млн грн були зняті у касі банку.

Частину руху коштів «Наші Гроші» змогли підтвердити через пошуково-аналітичну систему «ОО7». По двом з трьох контрактів Служба перерахувала «БК «Еліт» 12,80 млн грн – аванси та оплата за роботи.

Загалом від «Еліту» до «Динаміки» перекочувало 12,60 млн грн («Еліт» має підряди й на інших об’єктах Служби відновлення) фото: «Наші гроші»

Буквально за кілька днів після надходження 10,32 млн грн передплати по двом об’єктам «БК «Еліт» переказала кошти на «Динаміку».Загалом, за підрахунками розслідувачів, від «Еліту» до «Динаміки» перекочувало 12,60 млн грн («Еліт» має підряди й на інших об’єктах Служби відновлення)

Аналітична система «YouControl» маркує фірму, як ризикову, зокрема і тому, що отримані публічні кошти відсутні у звітності.

Аналітична система YouControl маркує фірму, як ризикову сриншот

За даними clarity-project «БК «Динаміка» має одного працівника і збитки.

За даними clarity-project «БК «Динаміка» має одного працівника

«Динаміка» зареєстрована в 2016 році в Києві. Керує і володіє фірмою Андрій Ночвін – той самий, що має ФОП, через який, за даними слідства, виводили готівку. Раніше фірмою володів донеччанин Володимир Стадник.

В березні 2025 «Динаміка» (90%), «БК «Еліт» (5%) і ТОВ «Тетрастрой» (5%) створили консорціум «Аквілон Буд», яким керує той самий Андрій Ночвін.

Сама «БК «Еліт» з Донеччини зареєстрована в 2007 році. У 2022 році переїхала спершу до Закарпаття, потім до Києва. Власник ‒ донеччанин Володимир Харченко. Керує ‒ Данил Лінчевський. Харченко також є керівником і співвласником БО «БФ «Слуга народу-2019», інший співвласник ‒ Костянтин Бочаров ‒ теж донеччанин, кілька років був керівником «БК «Еліт».

Розслідувачі перевірили «БК «Еліт», як платника і не побачили повернення коштів Службі відновлення.

Інші учасники провадження

На тому історія не завершилась, йдеться у розслідуванні. Навесні 2025 року Служба відновлення повторно оголосила тендери на капремонти об’єктів по вул. Центральній №334-А, №321 та №365-Б.

Служба відновлення повторно оголосила тендери на капремонти об’єктів по вул. Центральній фото: «Наші гроші»

За даними слідства в.о. начальника Служби відновлення сприяв повторному проведенню тендерних процедур, не врахувавши та не оцінивши при цьому роботи, які проводились ТОВ «БК «Еліт» раніше та розмір коштів, який був на них витрачений, що унеможливлює у подальшому стягнути до бюджету невитрачену суму.

Цього разу всі три підряди зібрав консорціум «Ренесанс Україна». Його створили 4 березня 2025 року ‒ буквально за кілька днів до оголошення тендерів. Кінцевий бенефіціар – мешканець села Серби Житомирської області Антон Шелетецький. До складу консорціуму увійшли ТОВ «Стройефір» того самого Шелетецького і ТОВ «БК «Мега Стайл» Андрія Козярівського .

Фірма «Мега Стайл» не раз згадувалась у матеріалах «Наших Грошей» в світлі завищених цін. Також компанія фігурує у низці кримінальних проваджень. У січні 2024 року ВАКС зобов’язав НАБУ відкрити кримінальне провадження за заявою ГО «Центр протидії корупції» щодо можливої змови під час проведення закупівель за завищеними цінами між компанією та Управлінням освіти Оболонської РДА.

Новостворена «Ренесанс Україна» підтвердила досвід та фінансову спроможність надавши звіти учасників консорціуму, зокрема ТОВ «Стройефір». Аналогічний досвід ‒ субпідрядом для ТОВ «Класика Комфорту» на будівництво житла для СБУ.

Також посадовцю Служби відновлення слідство закидає забезпечення перемоги в тендерах іншій фірмі ‒ ТОВ «Українська будівнича компанія» (УБК). У червні 2025 року ця фірма виграла два великі тендери на нове будівництво житла у Бородянці – зведення багатоповерхівок на вул. Центральна, 353 та 359 – на суму 544,15 млн грн.

«Українська будівнича компанія» до цього вже залучалась субпідрядником ТОВ «БК «Еліт» на перших тендерах і була єдиним конкурентом на торгах, де переміг консорціум «Ренесанс Україна».

За даними розслідування, «Українською будівничою компанією» з Ірпеня володіє та керує Сергій Кутовий з Луганщини. Він також володіє ПП «Охоронна фірма «Захист-2005», ТОВ «Будтренд» і ТОВ «Прайтер Тім». Раніше фірма була зареєстрована в Києві, а до того – на Луганщині. У 2023 році співзасновником фірми був Олег Бойченко з Донеччини, до 2020 року фірма належала Олені Манохіній з Луганщини, а в 2000-их роках – Олександру Міщенку і Сергію Копилову.

Розслідувачі проаналізували кошторис будівництва на вул. Центральній, 353 і виявили потенційну переплату понад 7 млн грн.

Обов’язки керівника Служби відновлення Київської області виконує Василь Чернюк.

Бородянка – селище міського типу, після звільнення від окупантів у громаді налічувалось 825 зруйнованих або пошкоджених об’єктів, з них станом на середину 2025 року 592 вже відновлено (50%).

Нагадаємо, на Київщині вже відбудувано 70% об'єктів, які були пошкоджені через вторгнення РФ. Це 21 тисяча будинків, шкіл, лікарень, адміністративних та інфраструктурних споруд.

Як повідомлялося, внаслідок бойових дій навколо Києва в лютому-березні 2022 року на Київщині зафіксовані руйнування у 46 з 69 територіальних громад. Критичних руйнувань російські війська завдали в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській територіальних громадах.

Загалом внаслідок російської агресії на Київщині пошкоджено та знищено понад 30,8 тисяч об'єктів. Завдяки реалізації різноманітних державних програм та підтримці міжнародних партнерів наразі відновили понад майже 21 тисячу об'єктів.