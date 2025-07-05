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Пенсії в Україні перерахують: хто отримуватиме більше на 570 гривень

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Пенсії в Україні перерахують: хто отримуватиме більше на 570 гривень
У липні українські пенсіонери можуть розраховувати на низку додаткових виплат
фото: glavcom.ua

В Україні пенсії 2025 року підвищуватимуть тільки тим, хто досягне певного віку

2025 року в Україні підвищення пенсій торкнеться лише тих, хто досяг встановленого вікового порогу. Йдеться про доплати за вік, на які може претендувати більшість пенсіонерів. Граничний розмір такої надбавки становить 570 гривень. Як інформує «Главком», про це пише видання Oboz.ua.

«Нарахування доплати починається не від початку календарного місяця, а від наступного дня після дня народження. Тому першу виплату буде здійснено пропорційно кількості днів. Особа, якій уже було призначено доплату до пенсії (наприклад, 456 грн як особі, яка досягла 75 років), після досягнення 80-річного віку отримає додатково 114 грн – тобто розмір доплати зросте до 570 грн», – пояснили у ПФУ.

Українські пенсіонери, старші за 70 років, мають право на щомісячні компенсаційні виплати, якщо їхня пенсія не перевищує 10 340,35 грн.

Розмір цих виплат залежить від віку і становить:

  • до 570 грн – людям, старшим за 80 років;
  • до 456 грн – людям віком від 75-80 років;
  • до 300 грн – людям віком від 70-75 років.

Раніше повідомлялося, що у липні українські пенсіонери можуть розраховувати на низку додаткових виплат, які допоможуть збільшити їхній щомісячний дохід. Ці надбавки стосуються різних категорій громадян – від вікових груп до тих, хто потребує особливого догляду чи має почесний статус. Важливо, що деякі з них нараховуються автоматично, без потреби подавати окремі заяви.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до 2070 року в Україні пенсіонерів стане більше, ніж працездатних. За даними KSE, одним із ключових факторів, що впливатиме на демографічну ситуацію та ринок праці, є інтеграція ветеранів. Після завершення бойових дій (прогноз на кінець 2025 року) частка ветеранів та їхніх сімей, які потребуватимуть особливої уваги, зросте до 15% населення, або 4-5 млн осіб. При цьому понад 60% ветеранів будуть молодше 40 років, що потребує переосмислення ветеранської політики з акцентом на їхню реінтеграцію в цивільне життя.

Також станом на початок квітня 2025 року в Україні нараховується 10, 3 млн пенсіонерів. Після щорічної індексації середній розмір пенсії зріс до 6 341 грн (приблизно $152), що на 10% більше, ніж торік. 

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Теги: соцвиплати гроші Україна пенсія

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