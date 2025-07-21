Україна лідирує у світі за витратами на оборону від ВВП – Підласа

Україна вже кілька років стабільно займає перше місце у світі за витратами на оборону

Підласа: значна частина українського бюджету спрямовується на оборону

Після внесення змін до Бюджету-2025, які передбачають додаткові 412,4 млрд грн на сектор національної безпеки та оборони, загальний фінансовий ресурс на оборону України становитиме 2,6 трлн грн. Це дорівнює 31,1% від прогнозованого ВВП країни на поточний рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову парламентського комітету з питань бюджету Роксолану Підласу.

За її словами, Україна вже кілька років стабільно займає перше місце у світі за цим показником. Для порівняння, Ізраїль, який посідає друге місце, витрачає на оборону 8,8% свого ВВП (за даними SIPRI). Навіть в абсолютних показниках минулого року Україна витратила на потреби оборони на $20 млрд більше, ніж Ізраїль.

Як зазначає Підласа, значна частина українського бюджету спрямовується на оборону: у першому півріччі 2025 року це становило 62,5% видатків загального фонду. Після останніх змін, цей показник зросте до 59% видатків загального фонду (або навіть більше за фактом) і 66% всіх видатків бюджету.

Роксолана Підласа наголосила, що Україна мобілізує весь цей ресурс самостійно – через власні доходи та внутрішні запозичення. Міжнародні партнери, за винятком Великої Британії, наразі не дозволяють використовувати їхню фінансову допомогу на потреби сектору оборони.

Голова комітету також порушила питання щодо виправданості таких обмежень, враховуючи, що бюджет війни РФ, за різними оцінками, становить $140-150 млрд. Це майже у 2,5 рази більше, ніж оборонний бюджет України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, який обіцяв під час своєї передвиборчої кампанії покласти край війні в Україні протягом 24 годин після повернення до Білого дому, тепер виявився затиснутим у реаліях політики великих держав.