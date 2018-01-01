Міністр фінансів судитиметься із податківцями через 517 тисяч гривень
- Сьогодні, 07:31
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Державна фіскальна служба частково задовольнила скаргу Данилюка
Державна фіскальна служба прийняла рішення, яким частково задовольнила скаргу міністра фінансів Олександра Данилюка та знизила йому суму донарахувань з податку на доходи фізосіб.
Про це повідомив адвокат міністра Віталій Наум у Facebook.
«Скасовано нарахування податку на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО) в розмірі близько 95 тисяч грн, тоді як нарахування основної суми ПДФО в розмірі близько 517 тисяч грн, ДФСУ залишила без змін», - пише адвокат.
На його думку, скарга Данилюка по суті не розглядалася.
«ДФС не надала коментарів на аргументи Данилюка, наведені ним у скарзі до ДФС», - підкреслює Наум.
«Навіть більше, є навіть підстави вважати скаргу Данилюка задоволеною автоматично, оскільки він так і не отримав» мотивованого «рішення ДФС у встановлені терміни (як цього вимагає ст. 56 Податкового кодексу)», - додав Наум.
«Однак ці та інші аргументи ми будемо надавати вже в суді. Найближчим часом ми будемо подавати відповідний адміністративний позов», - резюмував адвокат.
Раніше повідомлялося, що 2 лютого закінчується черговий термін, відведений голові Міністерства фінансів Олександру Данилюку для надання документів з Великої Британії, що підтверджують отримані ним доходи, витрати та сплату податків.