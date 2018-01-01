Міністр фінансів судитиметься із податківцями через 517 тисяч гривень

Державна фіскальна служба частково задовольнила скаргу Данилюка

Державна фіскальна служба прийняла рішення, яким частково задовольнила скаргу міністра фінансів Олександра Данилюка та знизила йому суму донарахувань з податку на доходи фізосіб. Про це повідомив адвокат міністра Віталій Наум у Facebook. «Скасовано нарахування податку на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО) в розмірі близько 95 тисяч



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Міністр фінансів Олександр Данилюк

Державна фіскальна служба частково задовольнила скаргу Данилюка

Державна фіскальна служба прийняла рішення, яким частково задовольнила скаргу міністра фінансів Олександра Данилюка та знизила йому суму донарахувань з податку на доходи фізосіб.

Про це повідомив адвокат міністра Віталій Наум у Facebook.

«Скасовано нарахування податку на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО) в розмірі близько 95 тисяч грн, тоді як нарахування основної суми ПДФО в розмірі близько 517 тисяч грн, ДФСУ залишила без змін», - пише адвокат.

На його думку, скарга Данилюка по суті не розглядалася.

«ДФС не надала коментарів на аргументи Данилюка, наведені ним у скарзі до ДФС», - підкреслює Наум.

«Навіть більше, є навіть підстави вважати скаргу Данилюка задоволеною автоматично, оскільки він так і не отримав» мотивованого «рішення ДФС у встановлені терміни (як цього вимагає ст. 56 Податкового кодексу)», - додав Наум.

«Однак ці та інші аргументи ми будемо надавати вже в суді. Найближчим часом ми будемо подавати відповідний адміністративний позов», - резюмував адвокат.

Раніше повідомлялося, що 2 лютого закінчується черговий термін, відведений голові Міністерства фінансів Олександру Данилюку для надання документів з Великої Британії, що підтверджують отримані ним доходи, витрати та сплату податків.