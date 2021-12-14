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    Податки в ІТ-галузі: Рада прийняла закон про «Дія City»

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    Умови &laquo;Дія City&raquo; зафіксовані на 25 років - Податки в ІТ-галузі: Рада прийняла закон про «Дія City»
    Умови «Дія City» зафіксовані на 25 років
    фото з відкритих джерел

    Документ запроваджує податковий режим підприємств-резидентів «Дія City» і доходів їхніх працівників

    Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт №5376 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», який регулює податкові умови спеціального правового режиму «Дія City».

    За відповідний документ на засіданні 14 грудня проголосували 285 народних депутатів.

    Закон запроваджує спеціальний режим оподаткування підприємств-резидентів «Дія City» і доходів їхніх працівників, зокрема гіг-спеціалістів. Документ, зокрема, надає компаніям-резидентам «Дія Сity» можливість обирати між сплатою податку на прибуток (18%) і податком на виведений капітал (ПНВК) за ставкою 9%.

    Для стимулювання інвестицій в ІТ-галузь буде звільнено від оподаткування доходи фізосіб у вигляді дивідендів, нарахованих компанією-резидентом, за умови їх виплати не частіше ніж один раз за два роки, щоб стимулювати компанії реінвестувати кошти у свій розвиток.

    Окрім того, діятиме податкова знижка для фізосіб у разі купівлі частки в компанії-стартапі, яка є резидентом «Дія City».

    Щодо доходів працівників та гіг-фахівців резидентів «Дія City» діятимуть такі ставки оподаткування: ПДФО – 5%, ЄСВ – 22% від мінімальної зарплати, військовий збір – 1,5% (від зарплати працівника або винагороди гіг-працівника). Якщо фахівець отримує понад 240 тис. євро за рік, то весь дохід вище за цей ліміт обкладатимуть податком на 18% ПДФО.

    Оподаткування ФОП, які співпрацюватимуть із резидентами спецрежиму, залишатиметься на рівні ставок, що діють на сьогодні.

    Закон також встановлює перехідний період із ФОП-моделі на гіг-контракти і трудові контракти.

    З 2024 року витрати компаній-резидентів на платників єдиного податку (включно з ФОП 3-ї групи) не мають перевищувати 50%, а з 2025 року – 20%. До цього часу - жодних обмежень.

    Водночас резиденти, які сплачуватимуть податок на прибуток та чий річний дохід не перевищує 40 млн грн, зможуть працювати з ФОП без обмежень на весь час їхнього резидентства.

    Суми понад ліміт для платників податку на виведений капітал обкладатимуть податком у розмірі 9%. Платники податку на прибуток усі витрати на ФОП, що перевищують дозволені 20%, мають включати до фінансового результату.

    Водночас компанії-резиденти, які сплачуватимуть податок на прибуток із річним доходом не більше ніж 40 млн грн, співпрацюватимуть із ФОП без обмежень на весь час резидентства.

    Умови «Дія City» діятимуть протягом 25 років і будуть поширені на всіх працівників компаній-резидентів.

    Як повідомлялося, на думку Європейської бізнес асоціації, запропоновані народними депутатами редагування до другого читання податкового законопроєкту щодо «Дія City», викликають сумніви щодо перспективи позитивного впливу самої концепції на розвиток ІТ-індустрії надалі.

    У першому читанні законопроєкт №5376, який регулює податкові умови спеціального правового режиму «Дія City», Верховна Рада ухвалила 2 червня 2021 року.

    Міністерство цифрової трансформації України планує повноцінний запуск спеціального правового та податкового режиму для ІТ-галузі «Дія City» з початку 2022 року.

    «Дія City» - це спеціальний правовий та податковий режим для ІТ, який передбачає комплекс заходів щодо стимулювання розвитку індустрії високих технологій.

    Основний закон №1667-IX про «Дія City» ухвалений парламентом та підписаний президентом.

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    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Теги: Верховна Рада податки інвестиції бізнес закон технології Міністерство цифрової трансформації України
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    Податки в ІТ-галузі: Рада прийняла закон про «Дія City»