Податки в ІТ-галузі: Рада прийняла закон про «Дія City»

Документ запроваджує податковий режим підприємств-резидентів «Дія City» і доходів їхніх працівників

Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт №5376 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», який регулює податкові умови спеціального правового режиму «Дія City».

За відповідний документ на засіданні 14 грудня проголосували 285 народних депутатів.

Закон запроваджує спеціальний режим оподаткування підприємств-резидентів «Дія City» і доходів їхніх працівників, зокрема гіг-спеціалістів. Документ, зокрема, надає компаніям-резидентам «Дія Сity» можливість обирати між сплатою податку на прибуток (18%) і податком на виведений капітал (ПНВК) за ставкою 9%.

Для стимулювання інвестицій в ІТ-галузь буде звільнено від оподаткування доходи фізосіб у вигляді дивідендів, нарахованих компанією-резидентом, за умови їх виплати не частіше ніж один раз за два роки, щоб стимулювати компанії реінвестувати кошти у свій розвиток.

Окрім того, діятиме податкова знижка для фізосіб у разі купівлі частки в компанії-стартапі, яка є резидентом «Дія City».

Щодо доходів працівників та гіг-фахівців резидентів «Дія City» діятимуть такі ставки оподаткування: ПДФО – 5%, ЄСВ – 22% від мінімальної зарплати, військовий збір – 1,5% (від зарплати працівника або винагороди гіг-працівника). Якщо фахівець отримує понад 240 тис. євро за рік, то весь дохід вище за цей ліміт обкладатимуть податком на 18% ПДФО.

Оподаткування ФОП, які співпрацюватимуть із резидентами спецрежиму, залишатиметься на рівні ставок, що діють на сьогодні.

Закон також встановлює перехідний період із ФОП-моделі на гіг-контракти і трудові контракти.

З 2024 року витрати компаній-резидентів на платників єдиного податку (включно з ФОП 3-ї групи) не мають перевищувати 50%, а з 2025 року – 20%. До цього часу - жодних обмежень.

Водночас резиденти, які сплачуватимуть податок на прибуток та чий річний дохід не перевищує 40 млн грн, зможуть працювати з ФОП без обмежень на весь час їхнього резидентства.

Суми понад ліміт для платників податку на виведений капітал обкладатимуть податком у розмірі 9%. Платники податку на прибуток усі витрати на ФОП, що перевищують дозволені 20%, мають включати до фінансового результату.

Водночас компанії-резиденти, які сплачуватимуть податок на прибуток із річним доходом не більше ніж 40 млн грн, співпрацюватимуть із ФОП без обмежень на весь час резидентства.

Умови «Дія City» діятимуть протягом 25 років і будуть поширені на всіх працівників компаній-резидентів.

Як повідомлялося, на думку Європейської бізнес асоціації, запропоновані народними депутатами редагування до другого читання податкового законопроєкту щодо «Дія City», викликають сумніви щодо перспективи позитивного впливу самої концепції на розвиток ІТ-індустрії надалі.

У першому читанні законопроєкт №5376, який регулює податкові умови спеціального правового режиму «Дія City», Верховна Рада ухвалила 2 червня 2021 року.

Міністерство цифрової трансформації України планує повноцінний запуск спеціального правового та податкового режиму для ІТ-галузі «Дія City» з початку 2022 року.

«Дія City» - це спеціальний правовий та податковий режим для ІТ, який передбачає комплекс заходів щодо стимулювання розвитку індустрії високих технологій.

Основний закон №1667-IX про «Дія City» ухвалений парламентом та підписаний президентом.

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Джерело: Інтерфакс-Україна