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    Економіка та фінанси

    Мінсоцполітики хвалиться здобутком: пенсія українців нарешті перевищила прожитковий мінімум

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    Станом на 1 грудня середня пенсія в Україні становила 3980 гривень - Мінсоцполітики хвалиться здобутком: пенсія українців нарешті перевищила прожитковий мінімум
    Станом на 1 грудня середня пенсія в Україні становила 3980 гривень
    фото: Економічна правда

    Наступного року заплановано кілька етапів підвищення пенсій

    У 2021 році середня пенсія вперше з 2014 року перевищила розмір фактичного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Такі дані наводить пресслужба Міністерства соціальної політики.

    У повідомленні йдеться, що станом на 1 грудня 2021 розмір фактичного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб становив 3723 гривні, а середня пенсія становила 3980 гривень.

    «Це відбулось у результаті реалізації комплексної програми підвищення пенсій для різних категорій непрацездатних людей, в тому числі ініційованої президентом України «вікової лінійки» доплат до пенсій», – повідомляє міністерство.

    Графіка: Міністерство соціальної політики України
    Графіка: Міністерство соціальної політики України

    У відомстві додали, що наступного року заплановано кілька етапів підвищення пенсій і 1 грудня 2022 року вона у середньому становитиме 4533 гривень. «Що на 15% перевищить очікуваний фактичний розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних людей станом на цю дату», – йдеться у повідомленні.

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    Теги: пенсіонери економіка соцвиплати Міністерство соціальної політики гроші пенсія
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    Мінсоцполітики хвалиться здобутком: пенсія українців нарешті перевищила прожитковий мінімум