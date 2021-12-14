Як отримати субсидію, маючи борги за комуналку: міністерка назвала три способи

Існують три варіанти, як отримати соцдопомогу від держави

За певних умов українці можуть отримати субсидію, попри борги з оплати комуналки

Незважаючи на заборгованість із оплати житлово-комунальних послуг, українці можуть отримати субсидію. Про це міністерка соціальної політики Марина Лазебна розповіла в інтерв’ю «Фактам».

За її словами, субсидія не призначатиметься, якщо заборгованість прострочена понад три місяці зі сплати за житлово-комунальні послуги, термін позовної давності якої не закінчився, та загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день обігу (680 гривень).

Проте існують три варіанти, як отримати соцдопомогу від держави:

перший – це сплатити борг та звернутися за субсидією;

другий — якщо грошей немає на сплату заборгованості відразу, необхідно укласти з постачальником послуг договір про реструктуризацію та надати його при зверненні за субсидією. За наявності договору про реструктуризацію заборгованості призначається субсидія;

третій – у випадках, коли людина вважає, що заборгованість виникла неправомірно, вона може звернутися до суду з відповідним позовом. Тоді при зверненні за субсидією вона має надати копію ухвали про відкриття провадження у справі та субсидію призначать, якщо людина відповідає іншим критеріям для отримання субсидії.

Також Лазебна заявила, що не всі безробітні українці зможуть отримати субсидію

Нагадаємо, внаслідок верифікації близько 200 тисяч домогосподарств не пройшли перевірку та не отримали субсидії, але не втратили права на неї.