Не всі безробітні українці зможуть отримати субсидію, – Мінсоцполітики

Не всі безробітні українці можуть розраховувати на субсидію: у Мінсоцполітики назвали причину

Лазебна пояснила, що все залежить від причин безробіття

Субсидії на оплату комунальних послуг можуть отримувати і безробітні, але не всі не працевлаштовані громадяни можуть розраховувати на державну допомогу. Про це розповіла в інтерв'ю «Фактам» міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Лазебна пояснила, що все залежить від причин безробіття.

«Якщо працездатна людина, старша за 18 років, просто не хоче шукати роботу, вчитися чи працювати, то, безумовно, оплачувати комунальні послуги суспільство не буде», – зазначила вона.

Водночас людина, яка не працює за поважними життєвими обставинами, може розраховувати на субсидію.

Наприклад, якщо вона шукає роботу та зареєстрована у центрі зайнятості, якщо не працює через хворобу або доглядає за новонародженою або нещодавно усиновленою дитиною та у інших подібних випадках.

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