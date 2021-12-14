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    Економіка та фінанси

    Не всі безробітні українці зможуть отримати субсидію, – Мінсоцполітики

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    Не всі безробітні українці можуть розраховувати на субсидію: у Мінсоцполітики назвали причину - Не всі безробітні українці зможуть отримати субсидію, – Мінсоцполітики
    Не всі безробітні українці можуть розраховувати на субсидію: у Мінсоцполітики назвали причину
    фото 24tv.ua

    Лазебна пояснила, що все залежить від причин безробіття

    Субсидії на оплату комунальних послуг можуть отримувати і безробітні, але не всі не працевлаштовані громадяни можуть розраховувати на державну допомогу. Про це розповіла в інтерв'ю «Фактам» міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

    Лазебна пояснила, що все залежить від причин безробіття.

    «Якщо працездатна людина, старша за 18 років, просто не хоче шукати роботу, вчитися чи працювати, то, безумовно, оплачувати комунальні послуги суспільство не буде», – зазначила вона.

    Водночас людина, яка не працює за поважними життєвими обставинами, може розраховувати на субсидію.

    Наприклад, якщо вона шукає роботу та зареєстрована у центрі зайнятості, якщо не працює через хворобу або доглядає за новонародженою або нещодавно усиновленою дитиною та у інших подібних випадках.

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    Теги: субсидія комуналка українці безробіття послуги Марина Лазебна
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    Не всі безробітні українці зможуть отримати субсидію, – Мінсоцполітики