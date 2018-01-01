Минулого року туристи залишили у Львові понад півмільярда євро

У середньому один турист витрачає у Львові близько 75 євро за день

У 2017 році Львів відвідали 2,6 млн туристів, які витратили під час перебування в місті 615 млн євро. Відповідні дані наводить управління туризму Львівської міської ради, повідомляє Zaxid.net. Зазначається, що найчастіше до Львова приїжджають українці, поляки та білоруси. До десятки країн, чиї жителі люблять подорожувати до Львова,



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Львів

У середньому один турист витрачає у Львові близько 75 євро за день

У 2017 році Львів відвідали 2,6 млн туристів, які витратили під час перебування в місті 615 млн євро.

Відповідні дані наводить управління туризму Львівської міської ради, повідомляє Zaxid.net.

Зазначається, що найчастіше до Львова приїжджають українці, поляки та білоруси. До десятки країн, чиї жителі люблять подорожувати до Львова, належать також Туреччина, Німеччина, США, Литва, Велика Британія, Чехія і Канада.

«Для аналізу ринку в'їзних туристів ми користуємося трьома джерелами збору інформації: опитування гостей міста методом face to face, статистика відвідувачів центрів туристичної інформації та дані Львівського туристичного барометра, якому надають інформацію заклади розміщення», - розповіла очільниця управління туризму Львівської міськради Галина Малець.

У середньому один турист витрачає близько 75 євро за день, а середня тривалість перебування - 4,4 дня. Лише чверть туристів подорожують самостійно. Решта вважають за краще подорожі з друзями, родиною чи в складі туристичних груп.

Найпопулярніші туристичні об'єкти міста - це Львівський оперний театр, Ратуша і Високий замок. А кращими способами провести час у Львові вважають відвідування ресторанів і кафе, прогулянки і відвідування закладів культури.

За словами Малець, протягом перших двох тижнів у 2018 році до Львова приїхали близько 250 тис. туристів.

У середньому один турист витрачає близько 75 євро за день.

До слова, Державна міграційна служба України планує у січні запустити додаткову лінію персоналізації документів, що зніме проблему технічного виготовлення закордонних паспортів.