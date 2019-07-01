Минулоріч до харківського Центру обслуговування клієнтів звернулося понад 140 тис. споживачів газу новини компаній



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Перше місце серед причин звернень посідає необхідніст звірити дані

За минулий рік до Цетру обслуговування клієнтів звернулося 144 тис. споживачів природного газу Харкова. Що склало на 10 % більше, а ніж звернень за 2017 рік.

Перше місце посідає з причин звернень це звірка даних та роз'ясненнями по особовому рахунку - близько 21 тис. Друге місце по перерахунках обсягів спожитого природного газу - 12 тис., майже 50 тис. споживачів подали заяву на зміну власника особового рахунку, 15 тис. клієнтів отримали консультації щодо процедури установки, повірки, опломбування або ремонту газових лічильників.

Такі питання, як передати показання лічильника, дізнатися історію платежів, задати питання. Все це можно вирішити через Особовий кабінет чат-бот 7104ua у Viber, мобільні додатки 104 Mobile для Android та 104 Mobile Light для користувачів Apple або зателефонувати до Контакт-центру, а не створювати черги в ЦОку та не витрачати свій час.

В ЦОК, який розташований за адресою Гімназійна набережна, 18 А працюють 6 високопрофесійних менеджерів і 18 провідних фахівців, які надають клієнтам компанії професіональну консультацію та допомогу в питань, пов'язаних з газопостачанням. Він працює за якісно новими стандартами, має зручну транспортну розв’язку та розрахований на максимально комфортне обслуговування клієнтів.

«Щоденно фахівці центру надають нашим клієнтам розяснення щодо постачання та розподілу природного газу. У залі центру создані максимально комфортні умови. Наша основна мета – відкриття додаткових центрів обслуговування клієнтів, відсутність черг та швидке вирішення питань та допомога нашим клієнтам»- зазначила начальник управління клієнтського центру АТ «Харківміськгаз» Светлана Андрєєва.

В поточному році звернень харків'ян до ЦОКу склала 67 тис. З моменту відкриття Центру в січні 2017 року кількість звернень складає понад 350 тис. На сьогодні це один із найбільших Центрів обслуговування клієнтів в Україні.