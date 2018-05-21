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    Мін’юст: лише 20% українців складають заповіт

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    Заповіт складають особи похилого віку, або особи, які в своєму житті вже мали проблеми з успадкуванням за законом

    Заповіт складають 20% громадян України, решта 80% розраховують на закон і порядність родичів.

    Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Головного територіального управління юстиції в місті Києві Станіслав Куценко.

    «Зазвичай заповіт складають 20% громадян. Це або особи похилого віку, які бояться, що «майно після смерті відійде державі», або особи, які в своєму житті вже мали проблеми з успадкуванням за законом», - написав Куценко.

    За його словами, решта 80% українців заповіт не складають та розраховують на порядність родичів.

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    До слова, за результатами опитування, 7% українців планують у найближчі півроку виїхати з України.

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