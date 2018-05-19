Опитування: 7% українців планують у найближчі півроку виїхати з України

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Український кордон

Найбільша кількість респондентів (36%) планує виїхати до Польщі

Опитування, проведене у квітні Київським міжнародним інститутом соціологічних досліджень (КМІС), засвідчило, що 7% українців планують у найближчі півроку покинути Україну з метою тривалого перебування, роботи, навчання або еміграції.

Результати опитування опубліковано на сайті інституту.

В опитуванні КМІС взяли участь 4005 осіб. 86% опитаних не планують у цей період їхати за кордон надовго, а ще 6% не визначилися з відповіддю.

Найбільша кількість респондентів (36%) планує виїхати до Польщі. Також у переліку популярних напрямків – Чехія (12%) і Німеччина (11%) і Росія (7%).

«Бажання виїхати за кордон безпосередньо залежить від віку респондента. Молодь частіше відповідає ствердно, ніж літні люди. Так, серед опитаних віком 18–29 років таких 15%, віком 30–44 роки – 10%, віком 45–59 років – 6% і 0% серед людей віком 60 років і старше», – повідомили в інституті.

До слова, 7% користувачів інтернету досі вважають Росію «найкращим другом» України.