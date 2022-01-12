Саакашвілі планує вперше з’явитися на суді у Тбілісі

На підготовчому засіданні суду Саакашвілі не зміг бути присутнім, оскільки проходив реабілітацію після голодування

Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі планує вперше особисто з’явитися у залі суду 13 січня у справі про незаконний перетин кордону. Про це повідомляється на його Фейсбук-сторінці.

На підготовчому засіданні суду Саакашвілі не зміг бути присутнім особисто, оскільки проходив реабілітацію після 50-денного голодування.

«Завтра я прийду на суд і скажу те, що маю сказати. Зустрінемось 13-го о 13:00 (15:00 за Києвом - ред.)», - йдеться в повідомленні.

Адвокати обвинуваченого клопотали долучити до справи висновки центру Емпатія про стан здоров'я Саакашвілі. Суддя задовольнив це клопотання.

Водночас суд не поновив право на телефонні дзвінки експрезиденту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, якщо права колишнього президента Грузії, громадянина України Михайла Саакашвілі, як і раніше, порушуватимуться, він вдасться до крайніх форм протесту. Про це заявили адвокати після зустрічі зі своїм підзахисним у руставській в'язниці.

Нагадаємо, Михайло Саакашвілі досі не може приймати їжу. Про це розповів його адвокат Шота Тутберідзе.За його словами, політик ще не закінчив реабілітаційний курс після голодування, тому його самопочуття не покращилося. Його вага зараз менше, ніж була після того, коли він припинив голодування. Саакашвілі досі не може приймати самостійно їжу.

Раніше Ясько заявила, що Саакашвілі перебуває у критичному стані.

Нагадаємо, 1 жовтня Михайло Саакашвілі повідомив про приїзд до Грузії. Того ж вечора його затримали та доправили до пенітенціарного закладу. МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Ексочільник Грузії у відповідь оголосив голодування, яке тримав упродовж 50 днів та припинив через різке погіршення стану здоров'я.

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