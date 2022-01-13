Принца Ендрю викликали до американського суду у справі про педофілію

Ендрю викликали на слухання до суду Південного округу Нью-Йорка

Принц Ендрю, герцог Йоркський, середній син королеви Великої Британії Єлизавети II, постане перед американським судом за звинуваченнями у сексуальному насильстві над Вірджинією Джуффре, повідомляє телеканал Бі-бі-сі.

Ендрю викликали на слухання до суду Південного округу Нью-Йорка після того, як суд відмовився відхилити поданий проти нього цивільний позов.

Джуффре звинувачує принца Ендрю у трьох епізодах зґвалтування. Вперше вона була змушена вступити у статевий зв'язок із принцом у лондонському особняку світської левиці Гіслен Максвелл, другий випадок стався в особняку фінансиста Джеффрі Епштейна, третій – на його приватному острові.

Позивачка наголосила, що в момент скоєння передбачуваного злочину їй було 17 років.

Раніше стало відомо, що принц Ендрю, якого звинувачують у згвалтуванні, може бути позбавлений титулу Його Високості.