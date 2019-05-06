Міжнародні резерви України у квітні зменшились на 0,5%



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зниження рівня міжнародних резервів відбулося попри сприятливу ситуацію на валютному ринку

Протягом квітня 2019 року рівень міжнародних резервів України знизився на 0,5% — до 20,52 мільярда доларів.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

Зазначається, що зниження рівня міжнародних резервів відбулося попри сприятливу ситуацію на валютному ринку — пропозиція валюти значно перевищувала її попит, що дозволило НБУ значно збільшити обсяги купівлі валюти.

За допомогою купівлі валюти на міжбанківському ринку вдалося поповнити резерви на 300 мільйонів доларів.

Так, протягом квітня з міжнародних резервів витратили понад 881 мільйон доларів на виплату державних боргів. Натомість Україна отримала 416,6 мільйона доларів від нових запозичень.

«Станом на 01 травня 2019 року обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку», — зазначають у Нацбанку. Додамо, що «безпечним» вважається рівень міжнародних резервів, що покриває не менше 3 місяців майбутнього імпорту.

Раніше Нацбанк прогнозував, що міжнародні резерви України у 2019-2021 роках будуть на рівні 21-22 мільярди доларів.

У березні міжнародні резерви зросли на 2,1%.

Міжнародні резерви (або золотовалютні резерви) — це грошові та фінансові накопичення держави у світових валютах (доларах, євро) та дорогоцінних металах. Вони необхідні для того, аби коригувати курс національної валюти (продажем валюти за встановленим курсом Нацбанк може регулювати курс валют) та розраховуватись за валютними зобов’язаннями держави.

За підсумками грудня 2018 року обсяг міжнародних резервів збільшився на 3,1 мільярда доларів.