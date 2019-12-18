Можлива націоналізація «Укртелекому» обернеться стресом для бюджету, судами та скандалами – експерт



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У 2011 році держава отримала за продаж «Укртелекому» $1,35 млрд

За ступенем шкідливості для ділової репутації країни націоналізацію «Укртелекому» можна поставити на один рівень з ініціативою щодо «зелених» тарифів, - Кушнірук

Реалізація ініціативи Фонду держмайна щодо націоналізації «Укртелекому» призведе до стресових навантажень на держбюджет, міжнародних арбітражів та гучних протистоянь з інвесторами. У кінцевому підсумку це суттєво зіпсує репутацію України та значно погіршить інвестиційний клімат, написав у своєму блозі на Facebook економічний експерт Борис Кушнірук.

Економіст нагадує, що продаж «Укртелекому» вісім років тому був надзвичайно успішним для держави - компанію в 2011 році було продано за $1,35 млрд (дорожче за всю історію приватизації вдалося продати тільки «Криворіжсталь»). Ініціативу щодо націоналізації телеком-оператора він вважає вкрай небезпечною та недоречною, оскільки реалізуючи подібний сценарій, держава зазнає величезних збитків – і фінансових, і іміджевих. Адже вартість «Укртелекому» в разі його повторного продажу буде в рази меншою за ті кошти, котрі доведеться повернути власникові, попереджає експерт.

За ступенем шкідливості для ділової репутації країни націоналізацію «Укртелекому» Кушнірук ставить на один рівень з ініціативою щодо «зелених» тарифів, які запропоновано у односторонньому порядку знизити на третину, а ті електростанції, що не погодяться з відшкодуванням витрат, націоналізувати.

Експерт відзначає, що даний процес відбувається, незважаючи на той факт, що «зелений» тариф гарантовано законом, і протягом останніх років саме ця гарантія забезпечила українській енергетиці інвестиційний потік у розмірі 4 млрд євро.

«Якщо держава налаштована на перегляд умов, гарантованих законом, про які іноземні інвестиції в інші менш захищені сектори економіки може йти мова?» - звертає увагу економіст. Кушнірук нагадує, що інвесторів, які повірили в гарантії української держави, примушують зробити висновок: Україна як партнер - вкрай ненадійна. «Єдина дія, до якої їх підштовхнуть, – звернення в міжнародний арбітраж»,- попереджає Борис Кушнірук.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ вже неодноразово відмічалась шкідливість ідеї реприватизації «Укртелекому». Наприклад, економіст Олексій Кущ наголошує, що націоналізація будь-якого підприємства повинна мати чітку правову основу та хоча б мінімальний фінансовий профіт для держказни з урахуванням компенсації, що її треба буде сплатити колишньому власникові, вона може застосовуватись у вкрай рідкісних випадках та не нести ризиків для інвестиційного іміджу країни.