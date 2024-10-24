МВФ дав Україні рекомендації щодо податків: чи варто очікувати підвищення ставок

Дабла-Норріс: МВФ давно виступає за те, щоб країни не підвищували ставки.

Дабла-Норріс: «Йдеться про розширення бази та створення максимально справедливих та рівноправних податкових систем»

Міжнародний валютний фонд рекомендує Україні подвоїти зусилля щодо мобілізації внутрішніх доходів, однак мова не йде про підвищення ставок. Про це заявила Ера Дабла-Норріс, заступниця директора департаменту МВФ з фінансових питань на брифінгу у Вашингтоні.

«З точки зору пріоритетів ми вважаємо, що владі (України, – «Главком») необхідно продовжувати відновлювати стійкість заборгованості», – сказала вона.

За її словами, щодо цього є два важливі аспекти. Перший – завершити реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу відповідно до програмних зобов'язань. І другий – справді подвоїти зусилля щодо мобілізації внутрішніх доходів та прискорити реалізацію своєї Національної стратегії доходів

«Що тут важливо, то це те, що стратегія спрямована не тільки на збільшення доходів, мобілізацію доходів, а й на фундаментальну зміну податкової системи», – зазначила Дабла-Норріс.

Представниця фонду нагадала, що Стратегія спрямована на скорочення ухилення від сплати податків, уникнення податків, покращення дотримання податкового законодавства та, у ширшому розумінні, підвищення справедливості та рівноправності податкової системи.

«І МВФ давно виступає за те, щоб країни не підвищували ставки. Йдеться про розширення бази та створення максимально справедливих та рівноправних податкових систем», – додала Дабла-Норріс.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт № 11416-д, який має збільшити податки. Далі законопроєкт має підписати президент України Володимир Зеленський, потім його буде опубліковано в газеті «Голос України» і через день закон набере чинності.