Стефанчук підписав законопроєкт про підвищення податків

Спікер підписав податковий законопроєкт №11416д і відправив його в Офіс президента

Згідно з податковим законопроєктом, військовий збір зросте з 1,5% до 5%

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт № 11416-д, який має збільшити податки. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Далі законопроєкт має підписати президент України Володимир Зеленський, потім його буде опубліковано в газеті «Голос України» і через день закон набере чинності.

Стефанчук підписав законопроєкт про збільшення податків для українців скріншот

«Спікер вже підписав податковий законопроєкт №11416-д і відправив у Офіс президента. Найближчим часом очікуємо там підпис президента, потім публікація і потім через день закон набере чинності, чим збільшить податки. Як раз вийде, що аванси частково попадуть під збільшення», – каже нардеп.

Нагадаємо, Верховна Рада 10 жовтня схвалила законопроєкт № 11416-д. Згідно з документом, окремі податки потрібно буде сплатити «заднім числом». Зокрема, військовий збір збільшується з 1,5% до 5%. За розрахунками Мінфіну, це додатково додасть до бюджету 27,3 млрд грн у 2024 році та 107,7 млрд грн 2025 році.

Також передбачено встановлення військового збору для ФОП – платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень на місяць). Бюджет отримає 1,7 млрд гривень у 2024 році та 7,8 млрд гривень у 2025 році.

Законом також підвищується податок на прибуток банків за 2024 рік з 25% до 50%.

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що підвищення податків збільшить надходження до державного бюджету на 30 млрд грн до кінця 2024 року. Політик нагадав, що підвищується ставка військового збору з 1,5% до 5%. Однак військовий збір для військовослужбовців залишається на рівні 1,5%.

До слова, вчора, 14 жовтня, Верховна Рада розблокувала підписання законопроєкту про підвищення податків. Депутати відхилили всі 13 блокуючих постанов.