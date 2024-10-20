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Росіяни не повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка померла в полоні

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росіяни не повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка померла в полоні
Причини смерті журналістки досі невідомі
фото з відкритих джерел

Вікторію Рощину готували до обміну

Росія не передала Україні тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні, в межах обміну 18 жовтня.Про це hromadske повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

За його словами, наразі досі тривають перемовини з російською стороною щодо повернення тіла загиблої Вікторії Рощиної.

Причини смерті журналістки досі невідомі так само, як невідомо, чи були до неї застосовані тортури. Однак, затягування репатріації може свідчити про намагання російської сторони приховати сліди ймовірного злочину, каже Яценко.

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими раніше повідомляв, що Вікторію Рощину готували до обміну.

18 жовтня Україна за результатами репатріаційних заходів повернула на підконтрольну територію тіла 501 полеглого оборонця.

Як відомо, Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж. 

Рощина перебувала на фронті від початку повномасштабного вторгнення. 16 березня 2022 року стало відомо про затримання журналістки. Її утримували представники російської Федеральної служби безпеки. Тоді вона перебувала в окупованому Бердянську. 22 березня російські військові звільнили Рощину з полону, змусивши записати відео із запереченням претензій до спецслужб РФ.

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На весь екран
Вікторія Рощина
фото з відкритих джерел

Згодом Вікторія Рощина зникла безвісти 3 серпня 2023 року під час поїздки на окуповані Росією території. 27 липня 2023 року Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію) за три дні.

Востаннє рідні розмовляли з нею 3 серпня, журналістка повідомила, що пройшла кілька днів прикордонних перевірок, але не сказала, де саме перебуває. Спершу заяву про її зникнення подали українським правоохоронним органам 12 серпня 2023 року. Також родина зареєструвала офіційну справу про зникнення в СБУ, Міністерстві реінтеграції та в Офісі омбудсмена 21 вересня.

Пізніше Росія визнала, що затримала Вікторію Рощину, яка зникла 3 серпня 2023 року на тимчасово окупованій території. Вікторія перебувала на російській території. Відповідного листа, датованим 17 квітня, від міністерства оборони РФ отримав батько журналістки Володимир Рощин. Раніше родичі Вікторії подавали запит до окупаційної прокуратури Маріуполя.

Як повідомлялося, Європейський Союз виступив із заявою про те, що шокований новинами про загибель української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні.

До слова, російські війська не приховують, що мішенню своїх обстрілів і атак вважають українських журналістів. З початку війни окупанти знищили щонайменше 50 працівників медіа, доля ще кількох залишається невідомою. Про це йшлося на британсько-українському вебінарі, присвяченому річниці російського повномасштабного вторгнення, пише Національна спілка журналістів України. 

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Теги: батько відео Європейський союз журналіст Україна військові окупанти росія

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