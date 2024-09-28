Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти заставляють дітей в Маріуполі виготовляти для них БпЛА – Центр нацспротиву

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти заставляють дітей в Маріуполі виготовляти для них БпЛА – Центр нацспротиву
Окупанти використовують дитячу працю для виготовлення дронів
фото з відкритих джерел

Росіяни продовжують мілітаризацію українських дітей

В тимчасово окупованому Маріуполі російські окупанти змушують українських дітей займатися виготовленням безпілотників для російської армії. Про це повідомили у Центрі національного спротиву (ЦНС).

Відомо, що у Маріуполі у школі №47, відкрили спеціалізований інженерний клас, де школярів навчають проєктуванню та виробництву дронів. Це є частиною російської програми «Образование», яка фінансується Кремлем. В школах окупованих територій використовують російські підручники з безпілотних систем, вироблені компанією Geoscan, а також видавництвом «Просвещение»​.

Центр національного спротиву повідомляє, що це не перший випадок, коли Росія використовує дітей на окупованих територіях для своїх військових цілей. 

«Ціле покоління української молоді стає свідком мілітаризації, що створює ілюзію, ніби війна, розв’язана путінською Росією на нашій землі, є звичним явищем. Але це не тільки ілюзія. Дітей реально втягують у війну», – йдеться у повідомленні ЦНС.

Ця ситуація є ще одним свідченням масштабного залучення Росією цивільного населення окупованих територій до військових дій, включаючи дітей, що є грубим порушенням міжнародних норм.

Нагадаємо, недавно стало відомо, що тринадцять дітей, які були переміщені внаслідок війни, будуть обміняні між РФ та Україною. Домовленостей вдалось досягнути під егідою Катару. 

До слова, 13 вересня, Україна змогла повернута з російського полону 49 цивільних та військовослужбовців. Так, з'явився список звільнених з російської неволі.

Нагадаємо, що Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний 15 вересня, повідомив, що серед звільнених недавно з полону бійців є троє представників українського спорту.

Читайте також:

Теги: росія окупанти війна Україна населення Матвій Бідний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Усі дані на атакованих російських серверах видалені без можливості відновлення
Хакери атакували понад 800 російських серверів
Вчора, 10:02
Понівечений обстрілами Вугледар
Бої за Вугледар: британська розвідка дала прогноз на наступний тиждень
25 вересня, 12:34
«Війна стосується всіх...»
Коли хтось самовільно залишає частину, він підставляє своїх. Пропаганда таких вчинків – це зло
25 вересня, 08:00
В Україні місцями 25 вересня дощитиме
В Україні почнуть іти дощі: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:00
Путін побачив, що можна спокійно обстрілювати країни НАТО
НАТО буквально «випрошує» атакувати себе
11 вересня, 17:22
Росія втручається у вибори США на користь Трампа – The Washington Post
Росія втручається у вибори США на користь Трампа – The Washington Post
8 вересня, 03:06
У Польщі існує проблема з пошуком хорошого житла для життя
Квартирне питання у Польщі: де і як зняти житло дешевше
30 серпня, 06:00
Костянтинівка знову потрапила під артилерійський вогонь сьогодні вдень
Росіяни обстріляли Костянтинівку: одна людина загинула, шестеро поранені
29 серпня, 21:19
Рентгенівські системи планується встановити до другого кварталу 2026 року
Литва запровадить рентгенівський контроль залізниці на кордоні з Білоруссю та Росією
29 серпня, 18:31

Події в Україні

Окупанти заставляють дітей в Маріуполі виготовляти для них БпЛА – Центр нацспротиву
Окупанти заставляють дітей в Маріуполі виготовляти для них БпЛА – Центр нацспротиву
Карта бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2024 року
Спростовано фейк РФ про те, що ЦРУ погодило Буданова на пост президента України
Спростовано фейк РФ про те, що ЦРУ погодило Буданова на пост президента України
Група ізраїльських поліцейських прибула до Умані
Група ізраїльських поліцейських прибула до Умані
Одна з підстанцій поблизу Запорізької АЕС зазнала дронової атаки – МАГАТЕ
Одна з підстанцій поблизу Запорізької АЕС зазнала дронової атаки – МАГАТЕ
Зустріч Зеленського з Трампом, ракетний удар по Кривому Рогу. Головне за 27 вересня
Зустріч Зеленського з Трампом, ракетний удар по Кривому Рогу. Головне за 27 вересня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 вересня: ситуація на фронті
39K
На польській митниці затримано українку, яка перевозила рекордну суму готівки (фото)
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 вересня 2024
13K
Зник на Курщині. Українські правоохоронці почали розслідувати новий тип справ
9176
Китай створить новий союз для «врегулювання українського питання»
5767
Втрати ворога станом на 27 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Нідерланди попрощались із F-16: урочисте відео останнього польоту
Вчора, 22:52
Трамп зустрінеться з Зеленським, представлення Плану перемоги та ситуація на фронті: головне за ніч
Вчора, 07:00
Майже без опадів, хмарно, але сухо: прогноз погоди на 27 вересня
Вчора, 06:00
У Ростовській області жаліються на нічну атаку дронів
Вчора, 04:52
Хусити Ємену атакували Ізраїль ракетою
Вчора, 02:48
27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua