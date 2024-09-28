Окупанти заставляють дітей в Маріуполі виготовляти для них БпЛА – Центр нацспротиву

Росіяни продовжують мілітаризацію українських дітей

В тимчасово окупованому Маріуполі російські окупанти змушують українських дітей займатися виготовленням безпілотників для російської армії. Про це повідомили у Центрі національного спротиву (ЦНС).

Відомо, що у Маріуполі у школі №47, відкрили спеціалізований інженерний клас, де школярів навчають проєктуванню та виробництву дронів. Це є частиною російської програми «Образование», яка фінансується Кремлем. В школах окупованих територій використовують російські підручники з безпілотних систем, вироблені компанією Geoscan, а також видавництвом «Просвещение»​.

Центр національного спротиву повідомляє, що це не перший випадок, коли Росія використовує дітей на окупованих територіях для своїх військових цілей.

«Ціле покоління української молоді стає свідком мілітаризації, що створює ілюзію, ніби війна, розв’язана путінською Росією на нашій землі, є звичним явищем. Але це не тільки ілюзія. Дітей реально втягують у війну», – йдеться у повідомленні ЦНС.

Ця ситуація є ще одним свідченням масштабного залучення Росією цивільного населення окупованих територій до військових дій, включаючи дітей, що є грубим порушенням міжнародних норм.

Нагадаємо, недавно стало відомо, що тринадцять дітей, які були переміщені внаслідок війни, будуть обміняні між РФ та Україною. Домовленостей вдалось досягнути під егідою Катару.

До слова, 13 вересня, Україна змогла повернута з російського полону 49 цивільних та військовослужбовців. Так, з'явився список звільнених з російської неволі.

Нагадаємо, що Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний 15 вересня, повідомив, що серед звільнених недавно з полону бійців є троє представників українського спорту.