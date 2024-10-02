Топ-10 найпопулярніших нових авто в Україні (фото)
До десятки лідерів потрапили дев’ять моделей підвищеної прохідності
У вересні українці придбали 5,7 тис. нових легкових автомобілів і переважна більшість із них були кросоверами. Про це свідчить статистика асоціації «Укравтопром».
У десятці моделей-лідерів українського автопрому за вересень – одразу дев’ять моделей підвищеної прохідності. Єдиний виняток – Skoda Octavia.
Примітно, що у топ 10 цього разу не потрапив жоден електричний кросовер. Зате досить високим був попит на пікап Toyota Hilux, який потрапив до п’ятірки кращих.
Найпопулярніші автомобілі в Україні незмінні – це Renault Duster (504 проданих машини) та Toyota RAV4 (295 авто). Третє місце посідає кросовер Mazda CX-5 (161 авто).
Найпопулярніші автомобілі в Україні за вересень 2024 року:
- Renault Duster – 504 проданих авто.
- Toyota RAV4 – 295 од.
- Mazda CX-5 – 161 од.
- Toyota Hilux – 148 од.
- Skoda Karoq – 138 од.
- Hyundai Tucson – 129 од.
- Skoda Kodiaq – 129 од.
- Skoda Octavia – 128 од.
- Volkswagen Touareg – 114 од.
- Kia Sportage – 112 од.
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