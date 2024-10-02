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Топ-10 найпопулярніших нових авто в Україні (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Топ-10 найпопулярніших нових авто в Україні (фото)
В Україні знизилися продажі нових автомобілів, проте попит на кросовери залишається високим
фото: depositphotos.com

До десятки лідерів потрапили дев’ять моделей підвищеної прохідності

У вересні українці придбали 5,7 тис. нових легкових автомобілів і переважна більшість із них були кросоверами. Про це свідчить статистика асоціації «Укравтопром».

Лідером на ринку залишається Renault Duster
Лідером на ринку залишається Renault Duster
фото: Renault

У десятці моделей-лідерів українського автопрому за вересень – одразу дев’ять моделей підвищеної прохідності. Єдиний виняток – Skoda Octavia.

Примітно, що у топ 10 цього разу не потрапив жоден електричний кросовер. Зате досить високим був попит на пікап Toyota Hilux, який потрапив до п’ятірки кращих.

Toyota RAV4 користується попитом
Toyota RAV4 користується попитом
фото: Toyota

Найпопулярніші автомобілі в Україні незмінні – це Renault Duster (504 проданих машини) та Toyota RAV4 (295 авто). Третє місце посідає кросовер Mazda CX-5 (161 авто).

Найпопулярніші автомобілі в Україні за вересень 2024 року:

  • Renault Duster – 504 проданих авто.
  • Toyota RAV4 – 295 од.
  • Mazda CX-5 – 161 од.
  • Toyota Hilux – 148 од.
  • Skoda Karoq – 138 од.
  • Hyundai Tucson – 129 од.
  • Skoda Kodiaq – 129 од.
  • Skoda Octavia – 128 од.
  • Volkswagen Touareg – 114 од.
  • Kia Sportage – 112 од.

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Теги: українці Україна автомобіль

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