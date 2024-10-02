Топ-10 найпопулярніших нових авто в Україні (фото)

В Україні знизилися продажі нових автомобілів, проте попит на кросовери залишається високим

До десятки лідерів потрапили дев’ять моделей підвищеної прохідності

У вересні українці придбали 5,7 тис. нових легкових автомобілів і переважна більшість із них були кросоверами. Про це свідчить статистика асоціації «Укравтопром».

Лідером на ринку залишається Renault Duster фото: Renault

У десятці моделей-лідерів українського автопрому за вересень – одразу дев’ять моделей підвищеної прохідності. Єдиний виняток – Skoda Octavia.

Примітно, що у топ 10 цього разу не потрапив жоден електричний кросовер. Зате досить високим був попит на пікап Toyota Hilux, який потрапив до п’ятірки кращих.

Toyota RAV4 користується попитом фото: Toyota

Найпопулярніші автомобілі в Україні незмінні – це Renault Duster (504 проданих машини) та Toyota RAV4 (295 авто). Третє місце посідає кросовер Mazda CX-5 (161 авто).

Найпопулярніші автомобілі в Україні за вересень 2024 року: