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Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного головнокомандувача

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного головнокомандувача
Зеленський видав новий указ, яким оновив склад Ставки
фото: Володимир Зеленський, Telegram

Указ президента України набирає чинності з дня його опублікування

Президент Володимир Зеленський оновив склад Ставки Верховного головнокомандувача. Про це йдеться в указі глави держави №678/2024, який опубліковано на сайті офісу президента. 

Зокрема, до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача було введено  першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка.

Указ президента України набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 20 вересня президент Володимир Зеленський підтримав пропозицію Ради національної безпеки і оборони України та видав новий указ, яким оновив склад Ставки верховного головнокомандувача

Згідно з указом, до персонального складу Ставки були введені: віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін. Крім того, в персональному складі Ставки було затверджено позаштатного радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишіна.

 

Теги: Володимир Зеленський Україна

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