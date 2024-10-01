Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного головнокомандувача

Указ президента України набирає чинності з дня його опублікування

Президент Володимир Зеленський оновив склад Ставки Верховного головнокомандувача. Про це йдеться в указі глави держави №678/2024, який опубліковано на сайті офісу президента.

Зокрема, до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача було введено першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка.

Указ президента України набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 20 вересня президент Володимир Зеленський підтримав пропозицію Ради національної безпеки і оборони України та видав новий указ, яким оновив склад Ставки верховного головнокомандувача.

Згідно з указом, до персонального складу Ставки були введені: віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін. Крім того, в персональному складі Ставки було затверджено позаштатного радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишіна.