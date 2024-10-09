Можливе перенесення «Рамштайн», атака дронів на Єйськ та переговори на Близькому Сході: головне за ніч
У Пентагоні заявили, що зустріч у форматі «Рамштайн» можливо буде перенесена
Засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі, що мало відбутися 12 жовтня на німецькій авіабазі «Рамштайн», можуть відтермінувати. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 9 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.
Пентагон прогнозує можлие перенесення зустрічі у форматі «Рамштайн»
Сабріна Сінгх під час брифінгу заявила, що засідання «Рамштайн», яке планували провести у Німеччині, можуть перенести.
Вона також припустила, що з урахуванням обставин засідання у форматі «Рамштайн» може бути відкладено та об'єднано з нарадою міністрів оборони НАТО, запланованою на 17-18 жовтня. Остаточне рішення поки що не ухвалене.
У російському Єйську скаржаться на нічну атаку дронів
У Краснодарському краї (РФ) у ніч проти 9 жовтня працювали системи протиповітряної оборони через фіксацію безпілотників. На тлі дронової атаки у Єйську лунали вибухи. Про це стало відомо із посиланням на губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва та місцеві пабліки.
Арабські країни та США ведуть перемовини про всеосяжне припинення вогню, Ізраїль проти
Сполучені Штати та арабські країни ймовірно розпочали таємні переговори з Іраном про всеосяжне припинення вогню на всіх фронтах у регіоні Близького Сходу. Про це повідомляє ізраїльський телеканал 12.
В Ізраїлі наразі не беруть участі в міжнародних мирних ініціативах, однак високопосадовці країни були поінформовані про їхній перебіг. Незрозуміло, як ці зусилля вплинуть на ситуацію в Секторі Газа, де бойові дії тривають з більшою інтенсивністю порівняно з іншими фронтами. Причиною складної ситуації є бажання Ізраїлю продовжувати військові операції навіть після ймовірної угоди про звільнення заручників, тоді як ХАМАС вимагає виведення ізраїльських військ як частини будь-якої домовленості.
ЦАХАЛ зруйнував тунель «Хезболли», який проходив під кордоном з Лівану в Ізраїль
Ізраїльські війська зруйнували тунель угрупування «Хезболла», який приблизно на 10 метрів заходив на територію Ізраїлю з боку Лівану. Про це йдеться в повідомленні ЦАХАЛ в Телеграм.
Військові заявили, що знешкодили підземний тунель «Хезболли», який пролягав від ліванського селища Марвахін у напрямку ізраїльської громади Заріт, проте не мав виходу на поверхню.
Командувач військ США в Європі передав Конгресу список необхідного для України озброєння
Головнокомандувач збройних сил США в Європі генерал Кріс Каволі передав до Конгресу список озброєнь, які можуть допомогти Україні в боротьбі проти Росії, але з різних причин ще не були надані. Про це повідомляє CNN.
У секретній доповіді адміністрації президента Байдена щодо підтримки України, представленій Конгресу у вересні 2024 року, генерал Крістофер Каволі визначив потенційні можливості США для підсилення української оборони. Зокрема, йшлося про надання високоточних ракет AGM-158 JASSM і системи зв'язку Link 16, що використовується НАТО для управління військовими операціями.
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