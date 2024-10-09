Головна Новини
search button user button menu button

Можливе перенесення «Рамштайн», атака дронів на Єйськ та переговори на Близькому Сході: головне за ніч

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Можливе перенесення «Рамштайн», атака дронів на Єйськ та переговори на Близькому Сході: головне за ніч
Основні новини ночі, 9 жовтня
фото з відкритих джерел

У Пентагоні заявили, що зустріч у форматі «Рамштайн» можливо буде перенесена 

Засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі, що мало відбутися 12 жовтня на німецькій авіабазі «Рамштайн», можуть відтермінувати.  «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 9 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

Пентагон прогнозує можлие перенесення зустрічі у форматі «Рамштайн»

Сабріна Сінгх під час брифінгу заявила, що засідання «Рамштайн», яке планували провести у Німеччині, можуть перенести. 

Вона також припустила, що з урахуванням обставин засідання у форматі «Рамштайн» може бути відкладено та об'єднано з нарадою міністрів оборони НАТО, запланованою на 17-18 жовтня. Остаточне рішення поки що не ухвалене.

Можливе перенесення «Рамштайн», атака дронів на Єйськ та переговори на Близькому Сході: головне за ніч фото 1
фото з відкритих джерел

У російському Єйську скаржаться на нічну атаку дронів

У Краснодарському краї (РФ) у ніч проти 9 жовтня працювали системи протиповітряної оборони через фіксацію безпілотників. На тлі дронової атаки у Єйську лунали вибухи. Про це стало відомо із посиланням на губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва та місцеві пабліки.

Можливе перенесення «Рамштайн», атака дронів на Єйськ та переговори на Близькому Сході: головне за ніч фото 2
фото з відкритих джерел

Арабські країни та США ведуть перемовини про всеосяжне припинення вогню, Ізраїль проти

Сполучені Штати та арабські країни ймовірно розпочали таємні переговори з Іраном про всеосяжне припинення вогню на всіх фронтах у регіоні Близького Сходу. Про це повідомляє ізраїльський телеканал 12.

В Ізраїлі наразі не беруть участі в міжнародних мирних ініціативах, однак високопосадовці країни були поінформовані про їхній перебіг. Незрозуміло, як ці зусилля вплинуть на ситуацію в Секторі Газа, де бойові дії тривають з більшою інтенсивністю порівняно з іншими фронтами. Причиною складної ситуації є бажання Ізраїлю продовжувати військові операції навіть після ймовірної угоди про звільнення заручників, тоді як ХАМАС вимагає виведення ізраїльських військ як частини будь-якої домовленості.

Можливе перенесення «Рамштайн», атака дронів на Єйськ та переговори на Близькому Сході: головне за ніч фото 3
фото з відкритих джерел

ЦАХАЛ зруйнував тунель «Хезболли», який проходив під кордоном з Лівану в Ізраїль

Ізраїльські війська зруйнували тунель угрупування «Хезболла», який приблизно на 10 метрів заходив на територію Ізраїлю з боку Лівану. Про це йдеться в повідомленні ЦАХАЛ в Телеграм.

Військові заявили, що знешкодили підземний тунель «Хезболли», який пролягав від ліванського селища Марвахін у напрямку ізраїльської громади Заріт, проте не мав виходу на поверхню.

Можливе перенесення «Рамштайн», атака дронів на Єйськ та переговори на Близькому Сході: головне за ніч фото 4
фото з відкритих джерел

Командувач військ США в Європі передав Конгресу список необхідного для України озброєння

Головнокомандувач збройних сил США в Європі генерал Кріс Каволі передав до Конгресу список озброєнь, які можуть допомогти Україні в боротьбі проти Росії, але з різних причин ще не були надані. Про це повідомляє CNN.

У секретній доповіді адміністрації президента Байдена щодо підтримки України, представленій Конгресу у вересні 2024 року, генерал Крістофер Каволі визначив потенційні можливості США для підсилення української оборони. Зокрема, йшлося про надання високоточних ракет AGM-158 JASSM і системи зв'язку Link 16, що використовується НАТО для управління військовими операціями.

Можливе перенесення «Рамштайн», атака дронів на Єйськ та переговори на Близькому Сході: головне за ніч фото 5
фото з відкритих джерел

На Бєлгородщині евакуюють ще два населені пункти через бойові дії.

Командування Сил підтримки ЗСУ повідомило, які заборонені речовини використовує РФ на фронті.

На Дніпропетровщині стався землетрус: перші подробиці.

Читайте також:

Теги: Ізраїль землетрус переговори НАТО Україна війна Пентагон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Київщині цієї ночі працювало ППО
Летіли ракети та «Шахеди»: Україна відбила масштабну ворожу атаку
6 жовтня, 09:59
Новий ватажок «Хезболли» Хашим Сафі ад-Дін став ціллю ізраїльського удару по Бейруту
Ізраїль атакував Бейрут: ціллю був лідер «Хезболли»
4 жовтня, 03:51
Тема Волинської трагедії є однією із найбільш суперечливих в українсько-польських відносинах
Волинська трагедія: МЗС заявило про готовність до переговорів із Польщею
2 жовтня, 08:39
Аеропорт Тегерана зупинив роботу
Аеропорт Тегерана зупинив роботу
1 жовтня, 22:28
Нині значну роль у боях у Курській області з боку РФ грає ФСБ
Путін знайшов винних у провалі на Курщині: аналіз Центру протидії дезінформації
27 вересня, 09:38
Єнс Столтенберг
Євросоюз хоче створити альтернативу НАТО. І це логічний крок
21 вересня, 18:00
Пускові установки ракет Фатх-360 дуже вміло маскують під звичайний грузовик
Як маскуються іранські ракети «Фатх», які були передані Росії. Пояснення експерта
19 вересня, 16:18
Моніторингова місія Міжнародного агентства з атомної енергії відвідала підстанцію «Укренерго»
Моніторингова місія МАГАТЕ відвідала одну з підстанцій «Укренерго»
13 вересня, 19:41
Департамент охорони здоров’я Міноборони «дився на створенні вимог до турнікетів вороткового та важільного типу
Міноборони розробляє технічні вимоги до турнікетів за стандартами НАТО
12 вересня, 19:11

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
194K
Російський план закінчення війни в Україні: Лавров оголосив цілий список вимог
72K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 жовтня 2024
27K
Військові, які вперше самовільно залишили свої частини, почали повертатись на фронт
12K
Поліція затримала чоловіка, який на Хрещатику паплюжив загиблих військовослужбовців
11K
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Можливе перенесення «Рамштайн», атака дронів на Єйськ та переговори на Близькому Сході: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
По всій території без опадів: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 06:00
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росіяни заявили про збиття 16 безпілотників над Білгородщиною та Чорним морем 
Вчора, 10:06
Вхід росіян в Торецьк, натяки про перемовини з РФ та ядерні залякування КНДР: головне за ніч
Вчора, 07:00
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua