Можливе перенесення «Рамштайн», атака дронів на Єйськ та переговори на Близькому Сході: головне за ніч

У Пентагоні заявили, що зустріч у форматі «Рамштайн» можливо буде перенесена

Засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі, що мало відбутися 12 жовтня на німецькій авіабазі «Рамштайн», можуть відтермінувати. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 9 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

Пентагон прогнозує можлие перенесення зустрічі у форматі «Рамштайн»

Сабріна Сінгх під час брифінгу заявила, що засідання «Рамштайн», яке планували провести у Німеччині, можуть перенести.

Вона також припустила, що з урахуванням обставин засідання у форматі «Рамштайн» може бути відкладено та об'єднано з нарадою міністрів оборони НАТО, запланованою на 17-18 жовтня. Остаточне рішення поки що не ухвалене.

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У російському Єйську скаржаться на нічну атаку дронів

У Краснодарському краї (РФ) у ніч проти 9 жовтня працювали системи протиповітряної оборони через фіксацію безпілотників. На тлі дронової атаки у Єйську лунали вибухи. Про це стало відомо із посиланням на губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва та місцеві пабліки.

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Арабські країни та США ведуть перемовини про всеосяжне припинення вогню, Ізраїль проти

Сполучені Штати та арабські країни ймовірно розпочали таємні переговори з Іраном про всеосяжне припинення вогню на всіх фронтах у регіоні Близького Сходу. Про це повідомляє ізраїльський телеканал 12.

В Ізраїлі наразі не беруть участі в міжнародних мирних ініціативах, однак високопосадовці країни були поінформовані про їхній перебіг. Незрозуміло, як ці зусилля вплинуть на ситуацію в Секторі Газа, де бойові дії тривають з більшою інтенсивністю порівняно з іншими фронтами. Причиною складної ситуації є бажання Ізраїлю продовжувати військові операції навіть після ймовірної угоди про звільнення заручників, тоді як ХАМАС вимагає виведення ізраїльських військ як частини будь-якої домовленості.

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ЦАХАЛ зруйнував тунель «Хезболли», який проходив під кордоном з Лівану в Ізраїль

Ізраїльські війська зруйнували тунель угрупування «Хезболла», який приблизно на 10 метрів заходив на територію Ізраїлю з боку Лівану. Про це йдеться в повідомленні ЦАХАЛ в Телеграм.

Військові заявили, що знешкодили підземний тунель «Хезболли», який пролягав від ліванського селища Марвахін у напрямку ізраїльської громади Заріт, проте не мав виходу на поверхню.

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Командувач військ США в Європі передав Конгресу список необхідного для України озброєння

Головнокомандувач збройних сил США в Європі генерал Кріс Каволі передав до Конгресу список озброєнь, які можуть допомогти Україні в боротьбі проти Росії, але з різних причин ще не були надані. Про це повідомляє CNN.

У секретній доповіді адміністрації президента Байдена щодо підтримки України, представленій Конгресу у вересні 2024 року, генерал Крістофер Каволі визначив потенційні можливості США для підсилення української оборони. Зокрема, йшлося про надання високоточних ракет AGM-158 JASSM і системи зв'язку Link 16, що використовується НАТО для управління військовими операціями.

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