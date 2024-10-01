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2 жовтня на Херсонщині оголошено днем жалоби

Наталія Порощук
glavcom.ua
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2 жовтня на Херсонщині оголошено днем жалоби
1 жовтня окупанти атакували Херсон
фото: Херсонська ОВА

«Вшануймо памʼять невинно вбитих російськими терористами», – Прокудін

Сьогодні, 1 жовтня, окупанти вдарили по центру Херсона, загинуло шестеро цивільних, 12 людей постраждали. У зв'язку з чим 2 жовтня на Херсонщині буде оголошено днем жалоби. Про це повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Сьогодні зранку окупанти підступно й жорстоко обірвали життя шести літніх херсонців, які прийшли на ринок за покупками. Вшануймо памʼять невинно вбитих російськими терористами. Вічна памʼять загиблим! Скорішого одужання пораненим!», – наголосив Прокудін.

2 жовтня на Херсонщині оголошено днем жалоби фото 1

Нагадаємо, що сьогодні, 1 жовтня, Росія вдарила по центру Херсона. За даними слідства, 1 жовтня 2024 року, близько 9:00, війська РФ завдали ударів зі ствольної артилерії по середмістю Херсона. Обстріл відбувся поруч із місцевим ринком і зупинкою громадського транспорту. Внаслідок чого загинуло шестеро людей, 12 отримали поранення.

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Теги: Херсон Херсонщина війна смерть Україна росія росіяни окупанти

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