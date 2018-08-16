На Івано-Франківщині за газ боргує кожен другий споживач



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Частіше за всіх ухиляються від сплати рахунків за спожитий газ власники великих приватних будинків

Станом на 1 серпня 2018 р. на Прикарпатті більше 50% споживачів природного газу мають заборгованість перед ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» за спожитий газ. Загальний борг клієнтів компанії, що використовують газ в побуті, сягнув майже 183 млн грн. Це на 22% більше, порівняно з минулим роком.

Найбільші неплатежі за газ у Івано-Франківській області серед побутових споживачів – на початок серпня 183 млн грн. І це при тому, що 60% таких споживачів газу отримують державну допомогу. Субсиденти та пільговики заборгували за газ майже 90 млн грн.

«Ми продовжуємо активну роботу зі споживачами-боржниками. Для того щоб забезпечити безперебійне газопостачання нашим клієнтам, ми по винні вчасно розраховуватися з його власником - НАК «Нафтогаз Україна» за уже спожиті обсяги природного палива», - повідомляє начальник відділу розрахунків «Івано-Франківськгаз Збуту» Оксана Крамаренко.

Частіше за всіх ухиляються від сплати рахунків за спожитий газ власники великих приватних будинків. В той же час споживачі із невеликими доходами намагаються вчасно розраховуватись.

Що стосується злісних боржників, то згідно з чинним законодавством, компанія-постачальник газу змушена припиняти їм поставки газу. Першим кроком до цього є письмове попередження про припинення газопостачання. За сім місяців цього року було вручено майже 8 тис. попереджень на загальну суму заборгованості 46 млн грн.

Якщо реакції і розуміння з боку споживача немає, за дорученням на відключення постачальника відбувається припинення газопостачання, а справа передається до суду. З початку року було відключено 836 домогосподарств. Після відключення майже 80% споживачів погашають заборгованість протягом кількох днів. Для відновлення газопостачання необхідно погасити не лише борг, а й відшкодувати витрати за відновлення газопостачання. Ще 226 справ на боржників було передано до суду.

Якщо споживач не може оплатити усю суму заборгованості, він має право укласти договір реструктуризації.

«Івано-Франківськгаз Збут» також нагадує споживачам-боржникам, що органи соціального захисту населення не призначають субсидію споживачам, які мають прострочену понад два місяці заборгованість з оплати послуг газопостачання. Тому необхідно знайти можливість розрахуватися за спожитий газ для недопущення подальшого накопичення боргів та припинення газопостачання.