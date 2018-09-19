На Львівщині кількість людей, які сплачують за газ онлайн, зросла до 200 тис.



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Найбільш активно реєструються в особистому онлайн-кабінеті споживачі газу у Львові, Стрию та Дрогобичі

У Львівській області загальна кількість користувачів онлайн-сервісу Особистий кабінет на сайті 104.ua зросла до 200 тисяч людей. Від початку року в Особистому кабінеті зареєструвались майже 37 тисяч клієнтів ТОВ «Львівгаз збту».

«Найбільш активно реєструються в Особистому кабінеті споживачі газу у Львові, Стрию та Дрогобичі. Користування Особистим кабінетом не тільки допомагає клієнтам заощаджувати час, а й виконує значну інформативну функцію - показує суму до оплати, формує рахунок, містить історію платежів, передачі показань, нарахувань компенсацій по пільгах та субсидіях і багато іншого. Постійно маючи вільний доступ до своїх даних, споживачам не потрібно відвідувати Центри обслуговування», - розповіла директор ТОВ «Львівгаз збут» Наталія Лавриненко.

Крім Особистого кабінету, клієнти «Львівгаз збуту» можуть тримати постійний зв'язок з компанією й за допомогою інших дистанційних каналів - перевірити баланс особового рахунку за коротким мобільним номером 7104, за телефоном контакт-центру (032) 24-23-104 в автоматичному режимі дізнатися про стан рахунку, про тарифи і нові сервіси.

Нагадаємо, зареєструвати свій «Особистий кабінет» на сайті 104.ua швидко та легко. Для цього потрібно знати номер свого особового рахунку та останню суму платежу за газ.