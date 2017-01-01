На ручному регулюванні цін на вугілля зароблять тільки трейдери, — експерт

«Ніхто не заборонить трейдерам купувати вугілля у приватних шахт і продавати його як вугілля з державних шахт»

У разі скасування методики «Роттердам+», яка визначає ціну вугілля в тарифі для теплової генерації, в Україні буде існувати як мінімум три ціни на вугілля: ціна держшахт, ціна імпорту і ціна приватних шахт. Це призведе до корупції в галузі, дасть можливість заробляти тільки трейдерам і, в цілому, знизить інвестиційну привабливість



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«Ніхто не заборонить трейдерам купувати вугілля у приватних шахт і продавати його як вугілля з державних шахт»

У разі скасування методики «Роттердам+», яка визначає ціну вугілля в тарифі для теплової генерації, в Україні буде існувати як мінімум три ціни на вугілля: ціна держшахт, ціна імпорту і ціна приватних шахт. Це призведе до корупції в галузі, дасть можливість заробляти тільки трейдерам і, в цілому, знизить інвестиційну привабливість України у сфері вуглевидобутку. Таку думку в колонці «Що чекає ринок вугілля в 2019 році?» висловив енергетичний експерт, співзасновник Фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

За словами експерта, в ланцюжку «шахти-вугілля-ТЕС-споживач» з'являться трейдери посередники, які будуть купувати «по дешевці», а продавати «дорого» вугілля для ТЕС. «Якщо піти шляхом зниження ціни для приватних шахт, то ніхто не заборонить трейдерам купувати вугілля у приватних шахт і продавати його як вугілля з державних шахт. Додатковий «бонус» для трейдерів — купити вугілля в Україні і продати його через біржу в Роттердамі. Звичайно, трейдери будуть в плюсі і прибутках, а ось шахти в Україні залишаться без інвестицій для розвитку видобутку вугілля. Як завжди гроші «підуть» з України, і тоді навіть не варто мріяти про енергетичну незалежність. Тому все впирається у формування прозорих і зрозумілих правил для всіх ринків енергетики», — сказав він.

Юрій Корольчук зазначив, що аналогічна ситуація раніше існувала на ринку газу, і саме вона підштовхнула МВФ вимагати реформування газової галузі.

«Схожа проблема раніше була і ринку газу — до початку його реформи. Олігархи використовували близькість до державних компаній і купували газ для населення за пільговою ціною (на 60-70% дешевше), а далі перепродували його вже за ринковою ціною для компаній. Саме це підштовхнуло МВФ фактично вимагати реформування енергетичного ринку і натомість надавати Україні кредити. Таким чином, міжнародні структури намагаються досягти в Україні прозорості та мінімізації ручного регулювання цін», — підкреслив експерт.

Нагадаємо, в 2016 році на вимогу західних партнерів Україна запровадила формульне ціноутворення на енергоресурси з прив'язкою до міжнародних індексів — «Дюссельдорф+» для газу і «Роттредам+» для вугілля. Обидві методики встановлюють ціну на енергоресурси за такими формулами: середня за 12 місяців ціна енергоресурсу на міжнародних хабах (NCG і API2) + доставка в Україну.

Згідно з методикою розрахунку, ціна вугілля в тарифі за формулою «Роттердам+» становить 2113 грн/тонна.

Ціну вугілля державних шахт встановлює Міністерство енергетики та вугільної промисловості. У 2017 році ціна зросла до 2425 грн за тонну, що на 312 грн вища за ціну, встановлену в тарифі ТЕС.