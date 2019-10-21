На що «Чернігівгаз» направить кошти з нового тарифу новини компаній



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71% щомісячного платежу буде направлено на підтримку поточної роботи мережі

Новий тариф АТ «Чернігівгаз» на доставку газу дозволить компанії отримати необхідний ресурс для обслуговування та модернізації мереж. Саме це дозволить підвищити безпеку та безперебійність природного газу. Крім цього дасть можливість проводити безкоштовну заміну лічильників, сформувати обмінний фонд лічильників для населення.

Для АТ «Чернігівгаз» в новому тарифі на обмінний фонд і заміну лічильників передбачено 27,752 млн грн. Цього вистачить для створення обмінного фонду в розмірі 2,652 тис індивідуальних лічильників, що складає пиблизно 98,5% від потреби станом на 2019 рік, і заміни 15,643 тис індивідуальних лічильників.

Нагадаємо, що 7 жовтня НКРЕКП затвердила нову методику розрахунку тарифів на основі замовної потужності. Плата за доставку газу тепер відділена від вартості газу і має сплачуватись окремо.

Слід зазначити, що 74% споживачів вважають відокремлення платежу за доставку газу від загального рахунку за газ більш прозорим та зрозумілим, ніж діюча система нарахувань. Це один із результатів першого в Україні опитування споживачів енергетичних послуг, підсумки якого 17 вересня оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології.

Вартість самої послуги залежить від обсягігів газу, спожитого споживачем за попередній рік і сплачуватиметься рівними частинами щомісячно. Споживачі, які використовують більшу частину газу взимку зможуть знизити навантаження на сімейний бюджет. Рівномірні платежі впродовж року дозволять операторам ГРМ постійно отримувати необхідний ресурс для обслуговування та модернізації мереж. А це дасть можливість забезпечити аварійно-диспечерську службу потрібними матеріалами задля підвищення безпеки газопостанання для споживачів Чернігівщини.

Кошти зі щомісячного платежу будуть напрвлені на:

71% - підтримка поточної роботи мережі

11% - матеріали та інше

10% - видатки

6% - інвестиції

2% - встановлення та обслуговування лічильників

Протягом 2014-2018 років АТ «Чернігівгаз» отримало від діяльності з розподілу природного газу збитків на суму 396,4 млн грн. тільки в поточному році компанія отримає збитків на суму 257 млн грн. На жаль, НКРЕКП в структурі нового тарифу передбачила дуже повільне відшкодування збитків за попередні періоди.