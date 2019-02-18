На Вінниччині кількість виявлених крадіжок газу протягом року збільшилась на чверть



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Понад 85% крадіжок газу пов’язані з втручанням в роботу газових лічильників

Фахівцями ПАТ «Вінницягаз» за минулий 2018 рік було виявлено 124 випадки несанкціонованого відбору природного газу споживачами регіону. Це на чверть більше, ніж у 2017 році. Сума заподіяних збитків в розмірі 2,8 млн грн нарахована до сплати порушникам.

Понад 85% крадіжок газу пов’язані з втручанням в роботу газових лічильників. Таких випадків на Вінниччині виявлено 108. В результаті безоблікового споживання енергоресурсу збитки становлять майже 780 тис. грн. Ще понад 460 тис. грн. сягнула завдана шкода внаслідок 11 незаконних врізок в систему газопостачання.

Решта порушень виявлені при відборі газу комунально-побутовими та промисловими підприємствами. Нараховані збитки відшкодовуються недобросовісними споживачами.

«У випадку виявлення крадіжки газу споживач-порушник має сплатити за невраховані обсяги в розмірі граничних норм споживання, що в рази перевищує вартість санкціонованого відбору. Крім того, залежно від характеру порушення, зловмиснику доведеться сплатити за припинення та відновлення газопостачання, оплатити вартість пошкодження лічильника чи газопроводу» - пояснює технічний директор ПАТ «Вінницягаз» Володимир Білаш.

Фахівці компанії відслідковують сторонні втручання в роботу газорозподільних мереж за допомогою спеціального сучасного обладнання. Це дозволяє швидше та ефективніше знаходити місця втрат.

Крім того, незаконні врізки несуть небезпеку як для порушника, так і для його оточення, адже супроводжуються витоками газу. Це загроза вибухів, пожеж, удушшя. Фатальні наслідки при незаконному втручанні в газопровід - не рідкість.

Аби убезпечити себе та близьких, повідомити про факти незаконного споживання природного газу можна на номер 104. ПАТ «Вінницягаз» гарантує анонімність та грошову винагороду за підтверджені факти крадіжок газу. Розмір винагороди становить 10 % від суми донарахованих та сплачених порушником кубометрів.