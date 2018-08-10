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    Економіка та фінанси

    На Волині 65% платежів за газ здійснено онлайн

    новини компаній
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    На Волині 65% платежів за газ здійснено онлайн

    На сьогодні лідерами онлайн-платежів за газ в області є інтернет-банки Приват24 та Ощад24

    За півроку через онлайн-платежі волинські споживачі вже розрахувались за газ на загальну суму майже 250 млн грн. Тепер кожен другий  абонент оплачує цю комунальну послугу за допомогою інтернету. Онлайн-користувачі обирають комфортні онлайн-платежі, а головна перевага цього способу розрахунку - зручність.

    ТОВ «Волиньгаз Збут» постійно розширює доступ до різних онлайн-сервісів для оплати за газ, бо споживачі дедалі більше цінують оперативність, зручність, безпечність та комфорт.

    На сьогодні лідерами онлайн-платежів  за газ в області є інтернет-банки Приват24 та Ощад24. Торік у листопаді відбувся повноцінний запуск платіжної системи EasyPay. А вже цього року, наприкінці березня, для клієнтів  ТОВ «Волиньгаз Збут», які мають Особистий кабінет на сайті 104.ua, є можливість миттєвої оплати за газ через платформу MasterPass. Ця послуга доступна у понад 100 країнах світу.

    «Ера кишенькових смартфонів вчить наших споживачів і за газ оплачувати онлайн. Платформа MasterPass є електронним гаманцем, за допомогою якого можна розрахуватися в інтернеті без введення реквізитів платіжних карток (номери та терміну дії). Технологію забезпечує сервіс онлайн-платежів iPay.ua, - зазначає директор ТОВ «Волиньгаз  Збут»  Микола Тищук. -  Він дає можливість платити за будь-які послуги, не виходячи з дому чи офісу, зокрема, й за блакитне паливо, - зручно та швидко. Для цього необхідно лише мати під рукою банківську карту або знати напам'ять її номер. Важливо, що нова технологія не вимагає щораз нового введення реквізитів банківської карти».

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    Онлайн-сервіс Особистий кабінет на сайті 104.ua функціонує більше двох років. Цей майданчик є універсальним, бо  дозволяє українським споживачам не тільки платити за газ, але й управляти своїм особовим рахунком. Зокрема, контролювати витрати на газ, відслідковувати історію платежів, бачити нарахування по субсидії, завантажувати квитанції, крім того - отримувати всю необхідну інформацію про газопостачання та консультації фахівців.

    Пік реєстрації клієнтів ТОВ «Волиньгаз Збут» в Особистому кабінеті на сайті 104.ua фахівці газопостачальної компанії зафіксували в грудні  2017 року. Саме першого місяця зими майже 2  тис. споживачів газу з Волині стали новими користувачами веб-ресурсу. Загалом, торік  більше 11 тис. волинян отримали можливість керувати своїм особистим рахунком в режимі онлайн, а за два роки - 40 тис.

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