На Закарпатті у 2019 році буде повірено 25 тис. газових лічильників



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Минулого року закарпатцям замінили 11 тис. лічильників, з яких за кошти «Закарпатгазу» – майже 3,5 тис.

У 2018 році спеціалісти ПАТ «Закарпатгаз» провели повірку майже 20,5 тисяч лічильників. З них понад 11 тисяч були визнані непридатними та потребували заміни. Цього року повірці підлягають 25 тисяч лічильників.

За минулий рік закарпатцям замінили 11 тисяч лічильників, з яких за кошти підприємства – майже 3,5 тисячі. Кошти на заміну лічильників, які визнані непридатними, закладаються у тарифі на розподіл. Він не переглядався Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вже близько трьох років. Тому коштів на ці видатки – катастрофічно не вистачає, підкреслюють у «Закарпатгазі».

«Всього в області – 273 тисячі споживачів, і лише у 470 з них не встановлені лічильники. Тому для Закарпаття актуальне питання – заміна тих приладів, що не пройшли повірку. Збільшення витрат на такі потреби держрегулятор не переглядає вже третій рік. Це призводить до того, що газорозподільна компанія не в змозі забезпечити безкоштовну заміну всіх приладів обліку споживачів», – розповідає технічний директор ПАТ «Закарпатгаз» Олександр Голуб.

На 2019 рік для ПАТ «Закарпатгаз» держрегулятор передбачив кошти на заміну приладів обліку на суму 823 тисячі грн, що становить 6% від потреби.