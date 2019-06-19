На Закарпатті з початку року зафіксовано крадіжок газу на понад 5 млн грн



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Крадіжки газу — це не тільки великий ризик сплатити штраф, але й реальна фізична небезпека для самого споживача та його родини, підкреслили в АТ «Закарпатгаз»

За 5 місяців поточного року спеціалістами АТ «Закарпатгаз» виявлено 270 випадків несанкціонованого відбору природного газу на Закарпатті. Переважна більшість з них, а саме 239 випадків, здійснено побутовими споживачами. Таким чином, порушники спричинили збитки у розмірі понад 5 млн грн.

«Найчастіші порушення, які ми виявляємо, це — несанкціоновані врізки у газопровід, втручання в роботу лічильника, самостійне відновлення газоспоживання чи підключення газових приладів», — пояснив технічний директор АТ «Закарпатгаз» Олександр Голуб.

За словами технічного директора, після виявлення протиправних дій з боку споживачів спеціалісти підприємства складають акт про порушення і передають матеріали на розгляд відповідної комісії. Якщо комісія визначає суму завданих товариству збитків, а споживач відмовляється її сплачувати — справу передають до суду.

«Загалом за 2018 рік та початок 2019 року до суду було доведено 73 справи на загальну суму майже 4 млн грн», — додав технічний директор АТ «Закарпатгаз» Олександр Голуб.

Наразі в АТ «Закарпатгаз» наголошують, що крадіжки газу — це не тільки великий ризик сплатити штраф, але й реальна фізична небезпека для самого споживача та його родини. Втручання в роботу газових мереж або приладів може призвести до ситуацій, що загрожують здоров’ю та життю людей.