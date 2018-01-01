На Закарпатті знайшли велике родовище золота

Родовище містить запаси дорогоцінного металу на рівні 2,4 тонни

У Рахівському районі Закарпатської області виявили велике родовище золоторудних залежів. Про це повідомила прес-служба Держслужби геології і надр. За попередніми оцінками, родовище містить запаси дорогоцінного металу на рівні 2,4 тонни. «Ці результати підтверджують перспективність подальших геологорозвідувальних робіт на рудовиявленнях



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Родовище містить запаси дорогоцінного металу на рівні 2,4 тонни

У Рахівському районі Закарпатської області виявили велике родовище золоторудних залежів.

Про це повідомила прес-служба Держслужби геології і надр.

За попередніми оцінками, родовище містить запаси дорогоцінного металу на рівні 2,4 тонни.

«Ці результати підтверджують перспективність подальших геологорозвідувальних робіт на рудовиявленнях Рахівського рудного району, спрямованих на підготовку об'єктів для залучення інвестицій і переведення їх в ранг золоторудних родовищ», - йдеться в повідомленні.

Крім того, згідно затвердженого пооб’єктного плану, в 2017 році продовжувались роботи з оцінки прогнозних ресурсів метану Львівсько-Волинського вугільного басейну із виявлення перспективних структур для підземного вилуговування калійних солей Передкарпаття, геологозйомочні та гідрогеологічні роботи.

Продовжувалося ведення Державного водного кадастру та Державного обліку використання підземних вод, моніторингу поширення і розвитку інженерно-геологічних процесів та моніторингу підземних вод на території Закарпатської, Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Раніше повідомлялося, що за теперішніми темпами видобутку газу власного палива Україні вистачить на 22 роки.